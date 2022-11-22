США прискорили поновлення запасів зброї, яку передано Україні
Армія США прискорює процес придбання зброї для поповнення американських запасів, виснажених постачанням зброї до України
Про це повідомляє Reuters.
Дуг Буш, головний закупник зброї для армії США, заявив, що прискорення роботи з укладання контрактів залежить від одночасного виконання процесів, які раніше виконувались послідовно, і засноване на уроках, вилучених з пандемії коронавірусу.
Сполучені Штати уклали контракти з виробниками зброї на суму близько 1 мільярда доларів з другої половини жовтня, переважно на боєприпаси та ракети, що свідчить про прискорення темпів прийняття рішень щодо контрактів.
США уклав контракт на 477 млн доларів з компанією Lockheed Martin.
За словами Буша, цей темп скорочення перевищує внутрішні контрольні показники швидкості видатків Пентагону на 15%.
- Нагадаємо, у Пентагоні впевнені, що ЗСУ готові до війни взимку набагато краще, ніж армія РФ.
- А конгресмен-республіканець Джим Ріш заявив, що важливо надати Україні винищувачі, українські пілоти зможуть використовувати F-16.
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