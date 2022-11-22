США прискорили поновлення запасів зброї, яку передано Україні

Про це повідомляє Reuters.

Дуг Буш, головний закупник зброї для армії США, заявив, що прискорення роботи з укладання контрактів залежить від одночасного виконання процесів, які раніше виконувались послідовно, і засноване на уроках, вилучених з пандемії коронавірусу.

Сполучені Штати уклали контракти з виробниками зброї на суму близько 1 мільярда доларів з другої половини жовтня, переважно на боєприпаси та ракети, що свідчить про прискорення темпів прийняття рішень щодо контрактів.

США уклав контракт на 477 млн доларів з компанією Lockheed Martin.

За словами Буша, цей темп скорочення перевищує внутрішні контрольні показники швидкості видатків Пентагону на 15%.

Нагадаємо, у Пентагоні впевнені, що ЗСУ готові до війни взимку набагато краще, ніж армія РФ.

А конгресмен-республіканець Джим Ріш заявив, що важливо надати Україні винищувачі, українські пілоти зможуть використовувати F-16.

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