Про це сказала в середу під час брифінгу в Вашингтоні речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає Укрінформ.

"США продовжуватимуть стояти разом з Україною стільки, скільки це буде потрібно, і ми були дуже чіткими й послідовними в цьому питанні. Ми швидко рухаємось та підтримуємо Україну інструментами, необхідними для перемоги в цій війні", - підкреслила представниця Білого дому.

Вона нагадала, що минулого тижня адміністрація Байдена оголосила про виділення найбільшого пакета допомоги Україні за президентськими повноваженнями на суму близько $3 млрд.

"І так продовжуватиметься далі. Знову ж, ми стоятимемо з ними (з українцями – ред.), допоки ми їм потрібні", - наголосила Жан-П’єр.

Нагадаємо, 6 січня Білий дім оголосив про виділення Україні нового пакета підтримки у сфері оборони на суму понад $3 млрд. Він включає, в тому числі БМП Bradley, бронетранспортери, самохідні гаубиці, ракетне озброєння, боєприпаси та іншу військову допомогу.

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