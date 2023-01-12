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Війна з Росією: хроніка
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США продовжать підтримувати Україну усім необхідними для перемоги у війні з РФ, - Білий дім

12 січня, 2023 четвер
00:55
війна з Росією ракетні системи США

Сполучені Штати продовжать виділяти Україні нові масштабні пакети допомоги, щоби забезпечити її перемогу в протистоянні російській агресії

Про це сказала в середу під час брифінгу в Вашингтоні речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає Укрінформ.

"США продовжуватимуть стояти разом з Україною стільки, скільки це буде потрібно, і ми були дуже чіткими й послідовними в цьому питанні. Ми швидко рухаємось та підтримуємо Україну інструментами, необхідними для перемоги в цій війні", - підкреслила представниця Білого дому.

Вона нагадала, що минулого тижня адміністрація Байдена оголосила про виділення найбільшого пакета допомоги Україні за президентськими повноваженнями на суму близько $3 млрд.

"І так продовжуватиметься далі. Знову ж, ми стоятимемо з ними (з українцями – ред.), допоки ми їм потрібні", - наголосила Жан-П’єр.

  • Нагадаємо, 6 січня Білий дім оголосив про виділення Україні нового пакета підтримки у сфері оборони на суму понад $3 млрд. Він включає, в тому числі БМП Bradley, бронетранспортери, самохідні гаубиці, ракетне озброєння, боєприпаси та іншу військову допомогу.

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США
допомога Україні
зброя для України
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