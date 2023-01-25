США просять Ізраїль передати українським військовим ракети для ППО Hawk, - ЗМІ

Про це пише Axios із посиланням на трьох американських та ізраїльських посадовців.

Як пише видання, Пентагон звернувся до міністерства оборони Ізраїлю два тижні тому і попросив передати Україні системи Hawk, які знаходяться на зберіганні в країні.

Однак Дрор Шалом, голова політичного департаменту в Міністерстві оборони Ізраїлю, сказав своїм американським колегам, що немає жодних змін у політиці Ізраїлю не надавати Україні системи озброєння. Крім того, в Ізраїлі заявили, начебто системи застарілі й більше не можуть використовуватися.

Офіційний представник США сказав, що подібні запити були зроблені до кількох інших країн, у яких система була в активній експлуатації або зберігалася.

13 січня стало відомо, що Ізраїль погодився офіційно передати Україні технології розумного оповіщення про ракети та дрони, які допоможуть у війні проти Росії.

Однак міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна намагається переконати Ізраїль облишити політику нейтральності в умовах російсько-української війни й розпочати співпрацю, та поки що безуспішно.

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