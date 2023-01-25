США просять Ізраїль передати українським військовим ракети для ППО Hawk, - ЗМІ
Адміністрація Байдена попросила в Ізраїлю надати Україні зенітні ракети Hawk, які країна раніше закупила в США для оборони від авіаударів Єгипту та Сирії
Про це пише Axios із посиланням на трьох американських та ізраїльських посадовців.
Як пише видання, Пентагон звернувся до міністерства оборони Ізраїлю два тижні тому і попросив передати Україні системи Hawk, які знаходяться на зберіганні в країні.
Однак Дрор Шалом, голова політичного департаменту в Міністерстві оборони Ізраїлю, сказав своїм американським колегам, що немає жодних змін у політиці Ізраїлю не надавати Україні системи озброєння. Крім того, в Ізраїлі заявили, начебто системи застарілі й більше не можуть використовуватися.
Офіційний представник США сказав, що подібні запити були зроблені до кількох інших країн, у яких система була в активній експлуатації або зберігалася.
- 13 січня стало відомо, що Ізраїль погодився офіційно передати Україні технології розумного оповіщення про ракети та дрони, які допоможуть у війні проти Росії.
- Однак міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна намагається переконати Ізраїль облишити політику нейтральності в умовах російсько-української війни й розпочати співпрацю, та поки що безуспішно.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.89
Купівля 39.89Продаж 40.56
-
EUR
Купівля 42.49Продаж 43.46
- Актуальне
- Важливе