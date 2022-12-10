США розгорнуть свої авіаційні та артилерійські підрозділи на території Латвії

Про це мовиться на сайті Міністерства оборони Латвії.

У міністерстві оборони Латвійської Республіки заявили про затвердження планів США щодо посилення своєї військової присутності у країнах Балтії: американські солдати та військова техніка будуть перекинуті до країни на ротаційній основі.

"У найближчі роки США забезпечать присутність ротаційних підрозділів як на військових базах Адажі, так і Лієлварде, що значно сприятиме стримуванню та обороні, а також покращить взаємосумісність між збройними силами Латвії та США", - інформує пресслужба латвійського МО.

У Латвії спочатку збройні сили США планують розгорнути артилерійські та авіаційні підрозділи, що відповідає потребам обороноздатності балтійської країни.

"Коли наші трансатлантичні партнери говорять про оборону країн Балтії, вони не жартують. Уряд США розуміє, що стримування базується на потужній присутності та співпраці. Наші союзники завжди підтримували незалежність країн Балтії, і сьогодні, оцінюючи геополітичні ризики, переконливо демонструють, що вони продовжуватимуть це робити", – підкреслив міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс.

Нагадаємо, 1 грудня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Збройні сили ФРН збільшать свою присутність у східних країнах НАТО, також країна прагне посилити захист територій країн-членів Альянсу. Зокрема Німеччина виділила військову бригаду Литві та надала винищувачі Eurofighter для захисту повітряного простору країн Балтії.

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