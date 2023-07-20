Про це повідомляє пресслужба Агентства зі співробітництва в галузі безпеки Міноборони США.

Німеччина має намір придбати 969 ракет середньої дальності класу "повітря-повітря" AIM-120C-8 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missiles (AMRAAM) та супутнього обладнання.

Повідомляється, що до пакету обладнання, зокрема, увійшли радари наведення AMRAAM C8, навчальні ракети AIM-120 та пристрої захисту зв'язку. Основним постачальником ракет та додаткового обладнання є компанія Raytheon.

AMRAAM – це ракети класу "повітря-повітря" середньої дальності. Вони є основним озброєнням винищувачів F-15C, F-15E, F-16, F/A-18C/D, F/A-18E/F, F-22. Залежно від модифікації, вартість однієї ракети варіюється в межах від 1,2 млн. до 1,9 млн. доларів.