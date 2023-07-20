США схвалили продаж Німеччині близько 1 тисячі ракет AMRAAM майже на $3 млрд
Сполучені Штати затвердили продаж Німеччині близько тисячі ракет середньої дальності AMRAAM на суму $2,9 млрд
Про це повідомляє пресслужба Агентства зі співробітництва в галузі безпеки Міноборони США.
Німеччина має намір придбати 969 ракет середньої дальності класу "повітря-повітря" AIM-120C-8 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missiles (AMRAAM) та супутнього обладнання.
Повідомляється, що до пакету обладнання, зокрема, увійшли радари наведення AMRAAM C8, навчальні ракети AIM-120 та пристрої захисту зв'язку. Основним постачальником ракет та додаткового обладнання є компанія Raytheon.
AMRAAM – це ракети класу "повітря-повітря" середньої дальності. Вони є основним озброєнням винищувачів F-15C, F-15E, F-16, F/A-18C/D, F/A-18E/F, F-22. Залежно від модифікації, вартість однієї ракети варіюється в межах від 1,2 млн. до 1,9 млн. доларів.
- Нагадаємо, 19 липня міністерство оборони США оголосило про надання Україні нового пакета військової допомоги, що включає зокрема боєприпаси та засоби протиповітряної оборони, які Пентагон назвав "критично важливими".
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