США та ЄС можуть ввести санкції щодо банків і Російського фонду прямих інвестицій у разі вторгнення в Україну, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що про імовірні санкції може оголосити президент США Джо Байден під час розмови із президентом Росії Володимиром Путіним.

У виданні зауважили, що найбільш значним заходом називають відключення РФ від міжнародної платіжної системи SWIFT, але такий варіант "створить хаос серед простих громадян".

Також розглядають можливість обмеження для інвесторів щодо купівлі російського держборгу на вторинному ранку.

До списку санкцій також можуть внести можливість обміну Росією рублів на долари, євро та фунти.



Кремль та Білий дім оголосили про те, що Байден спілкуватиметься з Путіним у форматі відеозв'язку. Відеоконференцію призначено на вівторок, 7 грудня.

Президент США Джо Байден проведе перемовини з президентом України Володимиром Зеленським після відеодзвінка з російським колегою Володимиром Путіним.

Згодом президент Володимир Зеленський провів перемовини з держсекретарем США Ентоні Блінкеном перед відеодзвінком голови Білого дому Джо Байдена та президента РФ Володимира Путіна.

Також Байден перед відеоконференцією з президентом РФ Володимиром Путіним поговорив із очільниками країн-партнерів у Європі.

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