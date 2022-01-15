США та НАТО заявили про готовність до нової зустрічі з представниками Росії

Про це заявив речник Держдепу США Нед Прайс за підсумками телефонної розмови американського держсекретаря Ентоні Блінкена та генсекретаря НАТО Єнса Столтенберга, повідомляє DW.

За його словами, США і НАТО готові провести нову зустріч з Росією та віддані продовженню взаємного діалогу.

"Сполучені Штати та їх союзники по НАТО єдині щодо дипломатичного шляху вперед і закликають Росію вжити негайних заходів для деескалації агресії, що триває проти України", - сказав Прайс за підсумками розмови.