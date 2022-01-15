США та НАТО заявили про готовність до нової зустрічі з представниками Росії
США та НАТО висловили готовність продовжити переговори із Росію про деескалацію напруги навколо України
Про це заявив речник Держдепу США Нед Прайс за підсумками телефонної розмови американського держсекретаря Ентоні Блінкена та генсекретаря НАТО Єнса Столтенберга, повідомляє DW.
За його словами, США і НАТО готові провести нову зустріч з Росією та віддані продовженню взаємного діалогу.
"Сполучені Штати та їх союзники по НАТО єдині щодо дипломатичного шляху вперед і закликають Росію вжити негайних заходів для деескалації агресії, що триває проти України", - сказав Прайс за підсумками розмови.
- Нагадаємо, 12 січня Єнс Столтенберг заявив, що існує реальний ризик виникнення нового збройного конфлікту в Європі, тому важливо продовжувати діалог із Росією.
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