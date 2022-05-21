США та Південна Корея співпрацюватимуть, щоб посилити санкції та експортний контроль над Росією

Про це повідомляють в Bloomberg.



Країни планують працювати разом, аби забезпечити ланцюги постачання енергетики на тлі зростання спекуляцій РФ на енергетичному ринку.



У заяві очільників країн війна Росії названа «головною» серед загроз міжнародному порядку, що започаткувала переломний момент світової історії.



Водночас Південна Корея досі закуповує нафту в РФ, хоча протягом останніх тижнів рівень експорту впав.

Нагадаємо, Угорщина запропонувала альтернативу ембарго ЄС на російську нафту. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто запропонував Євросоюзу замість ембарго на російську нафту заборонити її постачання морем.