США та Південна Корея співпрацюватимуть, щоб посилити санкції та експортний контроль над Росією
Президенти США та Південної Кореї пообіцяли продовжувати тиск на Росію за допомогою санкцій і експортного контролю
Про це повідомляють в Bloomberg.
Країни планують працювати разом, аби забезпечити ланцюги постачання енергетики на тлі зростання спекуляцій РФ на енергетичному ринку.
У заяві очільників країн війна Росії названа «головною» серед загроз міжнародному порядку, що започаткувала переломний момент світової історії.
Водночас Південна Корея досі закуповує нафту в РФ, хоча протягом останніх тижнів рівень експорту впав.
- Нагадаємо, Угорщина запропонувала альтернативу ембарго ЄС на російську нафту. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто запропонував Євросоюзу замість ембарго на російську нафту заборонити її постачання морем.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.45
Купівля 31.45Продаж 32.15
-
EUR
Купівля 32.93Продаж 33.73
- Актуальне
- Важливе