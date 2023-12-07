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США та Україна підписали угоду про наміри спільно виробляти зброю

7 грудня, 2023 четвер
11:30
Війна з Росією США Україна

Україна та Сполучені Штати Америки підписали угоду про наміри спільно виробляти зброю та обмінюватися технічною інформацією

Про це йдеться у заяві Білого дому.

Вказано, що угоду підписали міністерства оборони США та України та Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України. Вона спрямована на задоволення нагальних потреб ЗСУ. Йдеться, зокрема, про протиповітряну оборону, ремонт та технічне обслуговування техніки та виробництво критично важливих боєприпасів.

"Угода про наміри посилює співробітництво між Сполученими Штатами та Україною і сприятиме швидшому проходженню інвестиційних угод через відповідні системи", - йдеться у повідомленні. 

Крім того, міноборони США та промислові партнери передали Україні технічні дані для початку локального виробництва деяких елементів ЗРК FrankenSAM. Це допоможе модернізувати наявні в Україні системи ППО шляхом інтеграції певних західних боєприпасів.

"Паралельне виробництво цих систем в Україні та США дозволить пришвидшити їхнє розгортання і дасть змогу Україні зробити значний внесок у підтримку своїх систем протиповітряної оборони. Ці початкові результати не лише розширять українсько-американську співпрацю і забезпечать Україну можливостями, необхідними для успіху на полі бою в короткостроковій перспективі, але й підтримають довгострокове економічне та оборонне відновлення України", - наголосили у Білому домі. 

  • Крім того, державний департамент США разом з конгресом планує надіслати до України радника у Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України. 
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