В Україну приїде радник зі США для боротьби з корупцією та залучення інвестицій
Державний департамент США разом з конгресом планує надіслати до України радника у Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України
Про це йдеться у заяві Білого дому.
Як зазначено у повідомленні, радника надсилають "для підтримки та прискорення переходу України до оперативно сумісних військових сил, боротьби з корупцією та залучення іноземних інвестицій у критичні галузі".
Окрім цього, Сполучені Штати створили міжвідомчу команду "Ukraine Deal Team". Вона складається з представників Державного департаменту США, Міністерств оборони та торгівлі.
Ця група буде підтримувати партнерів, які шукають рекомендації щодо потенційних угод та експортних вимог для оборонної промисловості України.
- 14 вересня Джо Байден оголосив про призначення колишньої міністерки з питань торгівлі Пенні Пріцкер на посаду спеціального представника з економічного відновлення України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 36.8 Купівля 36.8Продаж 37.41
- EUR Купівля 39.76Продаж 40.67
- Актуальне
- Важливе