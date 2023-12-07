В Україну приїде радник зі США для боротьби з корупцією та залучення інвестицій

Про це йдеться у заяві Білого дому.

Як зазначено у повідомленні, радника надсилають "для підтримки та прискорення переходу України до оперативно сумісних військових сил, боротьби з корупцією та залучення іноземних інвестицій у критичні галузі".

Окрім цього, Сполучені Штати створили міжвідомчу команду "Ukraine Deal Team". Вона складається з представників Державного департаменту США, Міністерств оборони та торгівлі.

Ця група буде підтримувати партнерів, які шукають рекомендації щодо потенційних угод та експортних вимог для оборонної промисловості України.