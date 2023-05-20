США та Японія запроваджують нові санкції проти Росії
Уряди США та Японії запровадили нові санкції проти сотень людей та організацій, які пов’язані із війною Росії проти України
Про це пише Nikkei Assia.
У заяві йдеться, що лідери G7 "підтвердили прихильність спільно протистояти незаконній, невиправданій і неспровокованій агресійній війні Росії проти України".
Високопоставлений американський чиновник заявив, що між Вашингтоном і його партнерами велися дуже конкретні дискусії щодо нових санкцій.
"Нові санкції були заплановані "на підтримку сьогоднішнього зобов’язання лідерів G7 щодо подальшої протидії особам, які працюють в секторах, ключових для російської військово-промислової бази", включаючи підприємства, пов’язані з аерокосмічною, квантовою обчислювальною технікою та фінансами", - повідомило міністерство фінансів США.
Зазначається, що заява включає санкції проти 22 осіб і 104 організацій, запроваджені Міністерством фінансів США. Також Державний департамент Сполучених Штатів запровадив санкції проти близько 200 осіб, організацій, суден і літаків. Міністерство торгівлі США також значно розширило свій експортний контроль щодо Росії, додавши до списку 71 організацію.
Тим часом у п'ятницю уряд Японії оголосив про додаткові санкції проти Росії, включаючи заморожування активів близько 100 осіб та організацій, які намагаються обійти існуючі санкції.
Японія заборонить експорт для близько 80 російських організацій, пов'язаних зі збройними силами Росії. Цим компаніям також буде заборонено надавати архітектурні та інженерні послуги російським замовникам.
- Велика сімка (G7) на саміті у японській Хіросімі підтвердила зобов'язання надавати фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні.
- Канада розширила перелік антиросійських санкцій у зв’язку з продовженням РФ її агресивної війни проти України. Обмеження стосуються 17 осіб та 18 організацій, родичів підсанкційних осіб та членів кремлівської еліти.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.12
Купівля 37.12Продаж 37.65
-
EUR
Купівля 40.1Продаж 40.98
- Актуальне
- Важливе