США та Японія запроваджують нові санкції проти Росії

Про це пише Nikkei Assia.

У заяві йдеться, що лідери G7 "підтвердили прихильність спільно протистояти незаконній, невиправданій і неспровокованій агресійній війні Росії проти України".

Високопоставлений американський чиновник заявив, що між Вашингтоном і його партнерами велися дуже конкретні дискусії щодо нових санкцій.

"Нові санкції були заплановані "на підтримку сьогоднішнього зобов’язання лідерів G7 щодо подальшої протидії особам, які працюють в секторах, ключових для російської військово-промислової бази", включаючи підприємства, пов’язані з аерокосмічною, квантовою обчислювальною технікою та фінансами", - повідомило міністерство фінансів США.

Зазначається, що заява включає санкції проти 22 осіб і 104 організацій, запроваджені Міністерством фінансів США. Також Державний департамент Сполучених Штатів запровадив санкції проти близько 200 осіб, організацій, суден і літаків. Міністерство торгівлі США також значно розширило свій експортний контроль щодо Росії, додавши до списку 71 організацію.

Тим часом у п'ятницю уряд Японії оголосив про додаткові санкції проти Росії, включаючи заморожування активів близько 100 осіб та організацій, які намагаються обійти існуючі санкції.

Японія заборонить експорт для близько 80 російських організацій, пов'язаних зі збройними силами Росії. Цим компаніям також буде заборонено надавати архітектурні та інженерні послуги російським замовникам.