США тисне на Туреччину, змушуючи її дотримуватись санкцій проти Кремля

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

"Це стало черговим кроком Заходу для тиску на Анкару, щоб вона зайняла жорсткішу лінію стосовно Москви", - зазначає агентство.

Крім того, делегація США провела зустрічі з головою Центробанку Туреччини та представниками бізнес-груп в Анкарі та Стамбулі.

Нагадаємо, у Білому домі відреагували на оголошення РФ воєнного стану в анексованих районах України, назвавши його відчайдушним кроком.

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