США тисне на Туреччину, змушуючи її дотримуватись санкцій проти Кремля
Помічник міністра фінансів США Елізабет Розенберг на чолі американської делегації цього тижня обговорила з владою Туреччини дотримання санкцій проти Росії
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.
"Це стало черговим кроком Заходу для тиску на Анкару, щоб вона зайняла жорсткішу лінію стосовно Москви", - зазначає агентство.
Крім того, делегація США провела зустрічі з головою Центробанку Туреччини та представниками бізнес-груп в Анкарі та Стамбулі.
- Нагадаємо, у Білому домі відреагували на оголошення РФ воєнного стану в анексованих районах України, назвавши його відчайдушним кроком.
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