США ухвалили рішення про посилення санкцій проти іранської нафти

Про це пише Reuters.

Зазначається, що законопроєкт "Про припинення приховування іранської нафти" передбачає заходи проти іноземних портів і нафтопереробних заводів, які переробляють нафту, експортовану з Ірану з порушенням американських санкцій.

Законодавці США обговорюють кілька законопроєктів, щоб чинити тиск на Іран після нападів ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня. Тегеран тривалий час підтримує ХАМАС, але Іран заперечує свою причетність до нещодавніх нападів.

Представник республіканців Майк Лоулер і демократ Джаред Московіц заявили, що цей законопроєкт надсилає чіткий і сильний сигнал таким країнам, як Китай, Росія та інші.

"Не допомагайте Ірану уникати санкцій і не сприяйте їм у фінансуванні терору, або зіштовхнетеся з наслідками", - йдеться у заяві законодавців.

Як пише Reuters, проєкт має бути прийнятий сенатом і підписаний президентом Джо Байденом, перш ніж він стане законом. Супутній законопроєкт у Сенаті підтримали сенатори-республіканці Марко Рубіо та Джон Кеннеді та сенатори-демократи Меггі Хассан і Джекі Розен.

Попри санкції США проти іранської нафти через ядерну програму Тегерана, експорт нафти з Ірану стрімко зростає. Тегеран тим часом заявляє, що його ядерна програма має мирні цілі.

Експорт іранської нафти, що становить близько 1,5 млн барелів на добу, досяг найвищого рівня за останні чотири роки, при цьому понад 80% постачається до Китаю, свідчать дані консалтингових компаній FGE і Vortexa, опубліковані у вересні.