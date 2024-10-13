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Головна США Ураган "Мілтон" завдав збитків США попередньо на $50 млрд, - Байден

Ураган "Мілтон" завдав збитків США попередньо на $50 млрд, - Байден

Дар'я Куркіна
13 жовтня, 2024 неділя
07:19
США Ураган "Мілтон"

За попередніми оцінками, ураган "Мілтон" у Сполучених Штатах Америки завдав збитків на $50 млрд

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Про це заявив американський президент Джо Байден на пресконференції у Білому домі, передає Інтерфакс-Україна.

"За оцінками експертів, тільки від одного урагану "Мілтон" - і це тільки перші оцінки - збитки можуть бути більшими, можуть бути меншими, але, за оцінками, вони склали близько 50 млрд доларів", - заявив він.

За словами Байдена, без електрики залишилися понад 3 млн людей через ураган, однак енергопостачання повернули 1 млн американців завдяки роботі 50 тис. енергетиків із 43 штатів США і Канади.

"І ще одне важливе завдання - розбір завалів. FEMA (Федеральне агентство з управління в надзвичайних ситуаціях США), Інженерний корпус і Національна гвардія Флориди зараз працюють на місцях, допомагаючи штату розчищати завали, щоб знову відкрити дороги і найважливіші порти", - додав президент США.

Водночас він акцентував, що берегова охорона США докладає зусиль для відновлення роботи порту Тампа, що доставляє велику кількість палива та інших товарів і є важливим для економіки регіону.

  • 7 жовтня стало відомо, що на Флориду насувається новий ураган. "Мілтон" став другим ураганом, що накриє Флориду менш як за два тижні.
  • Згодом президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден закликав жителів прибережних районів Флориди негайно евакуюватися у зв'язку із наближенням урагану "Мілтон".
  • Вночі четверга, 10 жовтня, ураган "Мілтон" досягнув американського штату Флорида: він забрав життя щонайменше 10 людей.
Теги:
Суспільство
Світ
негода
Джо Байден
Економіка
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