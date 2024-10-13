Ураган "Мілтон" завдав збитків США попередньо на $50 млрд, - Байден

Про це заявив американський президент Джо Байден на пресконференції у Білому домі, передає Інтерфакс-Україна.

"За оцінками експертів, тільки від одного урагану "Мілтон" - і це тільки перші оцінки - збитки можуть бути більшими, можуть бути меншими, але, за оцінками, вони склали близько 50 млрд доларів", - заявив він.

За словами Байдена, без електрики залишилися понад 3 млн людей через ураган, однак енергопостачання повернули 1 млн американців завдяки роботі 50 тис. енергетиків із 43 штатів США і Канади.

"І ще одне важливе завдання - розбір завалів. FEMA (Федеральне агентство з управління в надзвичайних ситуаціях США), Інженерний корпус і Національна гвардія Флориди зараз працюють на місцях, допомагаючи штату розчищати завали, щоб знову відкрити дороги і найважливіші порти", - додав президент США.

Водночас він акцентував, що берегова охорона США докладає зусиль для відновлення роботи порту Тампа, що доставляє велику кількість палива та інших товарів і є важливим для економіки регіону.