США видали дозволи на певні фінансові операції з "Талібаном"
Міністерство фінансів США видало дві ліцензії на фінансові транзакції з рухом "Талібан" і угрупованням "Мережа Хаккані"
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву відомства
Перший дозвіл дає можливість уряду США, неурядовим і міжнародним організаціям, у тому числі ООН, укладати угоди з рухами для полегшення гуманітарних потреб жителів Афганістану.
Друга ліцензія дозволяє проведення операцій, пов'язаних з експортом продуктів харчування, ліків і медичного обладнання до країни.
- Перша зустріч між індійськими дипломатами та представниками радикального руху "Талібан" відбулася в Катарі.
- Очільник МЗС Китаю Ван І заявив, що держава надасть допомогу Афганістану, де встановило режим угруповання "Талібан"
- Міністр закордонних справ Катару домовився з "Талібаном" про розвиток відносин.
- Рух "Талібан", який захопив Афганістан, повідомив, що провів перемовини з представниками Киргизстану.
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