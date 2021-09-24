США видали дозволи на певні фінансові операції з "Талібаном"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву відомства

Перший дозвіл дає можливість уряду США, неурядовим і міжнародним організаціям, у тому числі ООН, укладати угоди з рухами для полегшення гуманітарних потреб жителів Афганістану.

Друга ліцензія дозволяє проведення операцій, пов'язаних з експортом продуктів харчування, ліків і медичного обладнання до країни.