"Талібан" повідомив про перемовини з представниками Киргизстану
Рух "Талібан", який захопив Афганістан, повідомив, що провів перемовини з представниками Киргизстану
Про це повідомив речник талібів Забігулла Муджахід, передає Радіо Свобода.
Згідно з повідомленням, в.о. міністра закордонних справ в уряді "Талібану" Амір Хан Муттакі зустрівся із заступником голови Радбезу Киргизстану Таалатбеком Масадиковим та очільником департаменту зовнішньої політики адміністрації президента Киргизстану Єнбеком Кулубаєвим.
На зустрічі обговорили "двосторонні відносини та продовження співпраці".
Киргизькі чиновники не коментували про цю зустріч.
- Перша зустріч між індійськими дипломатами та представниками радикального руху "Талібан" відбулася в Катарі.
- Очільник МЗС Китаю Ван І заявив, що держава надасть допомогу Афганістану, де встановило режим угруповання "Талібан"
- Міністр закордонних справ Катару домовився з "Талібаном" про розвиток відносин.
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