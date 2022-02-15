США видають дати можливого вторгнення РФ до України на основі багатьох факторів, які збігаються у певні дні, - Цибулько
Політолог Володимир Цибулько вважає, що в Кремлі шукають "кротів" через дані розвідки США щодо можливого вторгнення до України
Про це він заявив у "Великому ефірі Василя Зими" на Еспресо.TV.
"Сценарій, який опублікували американці, - він спочатку передбачав кібератаку і ми її спостерігаємо. З тих сценаріїв, які дають американці, логіка в тому, щоб бути на пів кроку попереду і зараз в кремлівському середовищі певна паніка, вони не можуть зрозуміти, чи є в них "кроти"", - сказав Цибулько.
За словами політолога, американці прорахували набір інструментів, який може застосований.
"По алгоритму, видно, що на 16-е число збігалося як входження кораблів, так і певні внутрішньоукраїнські дії. Нагадаю, що УПЦ (МП) планувала ніби молебень під Верховною Радою, але це акція, яка б нервувала українську владу та багатьох патріотичних людей, що могло призвести до масових заворушень. Є багато факторів, які починають збігатися на певні дати і коли паралельні сценарії починаєш накладати одне на одного починають промальовуватись певні пікові дати, зокрема 16 лютого", - підсумував Цибулько.
Нагадаємо, американські ЗМІ оприлюднили, що РФ планує вторгнення до України 16 лютого.
Згодом секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не вбачає передумов для повномасштабного наступу Росії 16 або 17 лютого.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.09
Купівля 28.09Продаж 28.53
-
EUR
Купівля 31.79Продаж 32.39
- Актуальне
- Важливе