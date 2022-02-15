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Війна з Росією
Головна війна з Росією США видають дати можливого вторгнення РФ до України на основі багатьох факторів, які збігаються у певні дні, - Цибулько
Ексклюзив

США видають дати можливого вторгнення РФ до України на основі багатьох факторів, які збігаються у певні дні, - Цибулько

15 лютого, 2022 вiвторок
21:24
війна з Росією Володимир Цибулько

Політолог Володимир Цибулько вважає, що в Кремлі шукають "кротів" через дані розвідки США щодо можливого вторгнення до України

Про це він заявив у "Великому ефірі Василя Зими" на Еспресо.TV.

"Сценарій, який опублікували американці, - він спочатку передбачав кібератаку і ми її спостерігаємо. З тих сценаріїв, які дають американці, логіка в тому, щоб бути на пів кроку попереду і зараз в кремлівському середовищі певна паніка, вони не можуть зрозуміти, чи є в них "кроти"", - сказав Цибулько.

За словами політолога, американці прорахували набір інструментів, який може застосований.

"По алгоритму, видно, що на 16-е число збігалося як входження кораблів, так і певні внутрішньоукраїнські дії. Нагадаю, що УПЦ (МП) планувала ніби молебень під Верховною Радою, але це акція, яка б нервувала українську владу та багатьох патріотичних людей, що могло призвести до масових заворушень. Є багато факторів, які починають збігатися на певні дати і коли паралельні сценарії починаєш накладати одне на одного починають промальовуватись певні пікові дати, зокрема 16 лютого", - підсумував Цибулько.

Нагадаємо, американські ЗМІ оприлюднили, що РФ планує вторгнення до України 16 лютого.

Згодом секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не вбачає передумов для повномасштабного наступу Росії 16 або 17 лютого.

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Володимир Цибулько
Великий ефір Василя Зими
вторгнення в Україну
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