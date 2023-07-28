Про це йдеться на сайті USAID.

Офіс генерального прокурора України отримає дев'ять автономних дронів переданих компанією Skydio.

"Дрони Skydio 2+ мають камери 4K, які будуть використовуватися для фото- та відеоконтенту для документування воєнних злочинів. Це допоможе Офісу Генерального прокурора задокументувати понад 115 тис. випадків зруйнованої цивільної інфраструктури та докази порушень прав людини на прифронтових громадах і звільнених територіях", - пояснюють у відомстві.

Також повідомляється, що дві українські правозахисні коаліції за підтримки USAID задокументували понад 40 тис. випадків воєнних злочинів Росії з початку повномасштабної війни.

USAID раніше передало Starlink, ноутбуки та програмне забезпечення для українських школярів.