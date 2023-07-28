США виділили Україні дрони Skydio для документування воєнних злочинів РФ
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) відправило дрони з камерою Skydio для документування воєнних злочинів в Україні
Про це йдеться на сайті USAID.
Офіс генерального прокурора України отримає дев'ять автономних дронів переданих компанією Skydio.
"Дрони Skydio 2+ мають камери 4K, які будуть використовуватися для фото- та відеоконтенту для документування воєнних злочинів. Це допоможе Офісу Генерального прокурора задокументувати понад 115 тис. випадків зруйнованої цивільної інфраструктури та докази порушень прав людини на прифронтових громадах і звільнених територіях", - пояснюють у відомстві.
Також повідомляється, що дві українські правозахисні коаліції за підтримки USAID задокументували понад 40 тис. випадків воєнних злочинів Росії з початку повномасштабної війни.
USAID раніше передало Starlink, ноутбуки та програмне забезпечення для українських школярів.
- Уряд США через програму USAID АГРО безоплатно пообіцяв надати мінеральні добрива українським агровиробникам на осінню посівну кампанію. Усього роздадуть 12 тонн добрив.
- 19 липня стало відомо, що USAID пообіцяло надати Україні $230 млн для підтримки економіки та бізнесу. Адміністраторка USAID Саманта Пауер теж оголосила про виділення понад $500 млн додаткової гуманітарної допомоги на потреби українців, які постраждали від повномасштабного вторгнення Росії.
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