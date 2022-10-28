США виділять Україні новий пакет військової допомоги на $275 млн, - Associated Press

Про це повідомляє Associated Press.

За інформацією ЗМІ, Україна отримає від США тисячі боєприпасів для вже наявних озброєнь. Зокрема, ЗСУ отримають боєприпаси до РСЗВ HIMARS, які успішно використовуються для контрнаступу.

"Нова допомога надійшла після того, як федеральні чиновники оприлюднили зусилля уряду США, щоб гарантувати, що зброя, передана Україні, не опиниться в руках російських військ, їхніх ставлеників чи інших екстремістських груп. У плані, оголошеному Державним департаментом у четвер, зазначається, що облік зброї особливо складний під час активної війни та коли на землі немає великої присутності США", - пишуть в AP.

Про пакет допомоги оголосять вже сьогодні, 28 жовтня. Про це розповіли анонімні американські чиновники.

Україна надіслала запит на постачання американських зенітно-ракетних комплексів Avenger для боротьби з іранськими дронами-камікадзе, проте поки не відомо, чи їх передадуть нашій країні.

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