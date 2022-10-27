Україна запросила у США ракетні комплекси Avenger, - Foreign Policy
Україна надіслала запит на постачання американських зенітно-ракетних комплексів Avenger для боротьби з іранськими дронами-камікадзе, проте поки не відомо, чи їх передадуть нашій країні
Про це повідомили у Foreign Policy.
Джерела видання - три помічники в конгресі та двоє українських чиновників - зазначають, що Україна підштовхує Сполучені Штати до відправлення артилерійських боєприпасів та засобів протиповітряної оборони ближньої дії для перехоплення іранських безпілотників.
Зокрема, українські посадовці наполягали на постачаннях удосконалених боєприпасах подвійного призначення - різновиду касетних боєприпасів, які призначені для розриву на безліч дрібніших, щоб вражати мобільні цілі. Однак у США поки що діє заборона на їх експорт. Такі боєприпаси необхідні для зниження зносу артилерійських гармат стандарту НАТО.
Крім того, Україна наполягає на постачанні зенітно-ракетних комплексів Avenger. Проте за даними Foreign Policy, обмежена доступність Avenger у США може завадити їхній передачі.
Відомо, що Avenger - це самохідний зенітно-ракетний комплекс ближньої дії, розміщений на шасі автомобіля HMMWV. Назва перекладається "месник". Призначений для ураження повітряних цілей на висоті від 0,5 до 3,8 км і на дальності від 0,5 до 5,5 км. Точності Avenger надає вбудований тепловізор.
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