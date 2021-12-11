США відклали додаткову військову допомогу Україні на $200 млн, - NBC
Білий дім відклав надання Україні нового пакету військової допомоги Україні на $200 млн
Про це повідомляє NBC.
За інформацією джерел телеканалу, адміністрація президента США Джо Байдена відклала надання Україні заздалегідь підготованого пакета військової допомоги на суму $200 млн.
Телеканал стверджує, що про виділення цього пакету допомоги мало бути офіційно оголошено минулого тижня, але Білий дім вирішив відкласти остаточне рішення. Це нібито пов'язано з прагненням США дати більше часу дипломатичним зусиллям з розрядки напруженості в ситуації на українсько-російському кордоні.
За повідомленнями джерел, Україна запросила у США системи протиповітряної оборони, протикорабельні ракети, більше протитанкових ракет Javelin, засоби радіоелектронного придушення, радіолокаційні системи, модернізовані артилерійські боєприпаси та медикаменти. Позитивну відповідь на запит Київ отримав близько місяця тому.
Джерела не виключають, що ця партія допомоги розглядається Білим домом як інструмент тиску на Москву, і надійде, якщо Росія наважиться на агресію проти України.
- Нагадаємо, 14 листопада, Україна отримала четверту партію додаткової військової допомоги від США.
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