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США відкриті для додаткових санкцій проти РФ, - Байден

4 травня, 2022 середа
21:20
Світ Джо Байден

Президент США Джо Байден заявив, що у країні відкриті для додаткових санкцій проти Росії, після того, як Євросоюз оголосив про новий раунд санкцій

Таку заяву Байден зробив у Білому домі, обговорюючи економіку США, пише CNN.

"На цьому тижні я говоритиму з членами G7 про те, що ми збираємося робити чи не збираємося робити", – сказав американський лідер.

Байден зауважив, що США "завжди відкриті для додаткових санкцій" проти Росії.

У середу, 4 травня, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала низку заходів, які включають заборону російської нафти. Також пропонується внести у санкційний перелік осіб, які вчинили військові злочини в Бучі, вилучення Сбербанку та двох інших компаній із системи SWIFT. 

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Росія
санкції
Джо Байден
санкції США
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