США відкриті для додаткових санкцій проти РФ, - Байден

Таку заяву Байден зробив у Білому домі, обговорюючи економіку США, пише CNN.



"На цьому тижні я говоритиму з членами G7 про те, що ми збираємося робити чи не збираємося робити", – сказав американський лідер.



Байден зауважив, що США "завжди відкриті для додаткових санкцій" проти Росії.

У середу, 4 травня, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала низку заходів, які включають заборону російської нафти. Також пропонується внести у санкційний перелік осіб, які вчинили військові злочини в Бучі, вилучення Сбербанку та двох інших компаній із системи SWIFT.



Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

