США відкриті для додаткових санкцій проти РФ, - Байден
Президент США Джо Байден заявив, що у країні відкриті для додаткових санкцій проти Росії, після того, як Євросоюз оголосив про новий раунд санкцій
Таку заяву Байден зробив у Білому домі, обговорюючи економіку США, пише CNN.
"На цьому тижні я говоритиму з членами G7 про те, що ми збираємося робити чи не збираємося робити", – сказав американський лідер.
Байден зауважив, що США "завжди відкриті для додаткових санкцій" проти Росії.
У середу, 4 травня, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала низку заходів, які включають заборону російської нафти. Також пропонується внести у санкційний перелік осіб, які вчинили військові злочини в Бучі, вилучення Сбербанку та двох інших компаній із системи SWIFT.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.16
Купівля 31.16Продаж 32.02
-
EUR
Купівля 32.76Продаж 33.74
- Актуальне
- Важливе