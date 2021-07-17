США відправили до України 2 млн доз вакцини Moderna

Про це повідомляє Голос Америки.

Сполучені Штати відправили до України 2 млн доз вакцини Moderna від COVID-19 в рамках міжнародної програми надання вакцин COVAX.

Дози виділено в рамках обіцянки президента США Джо Байдена ділитись вакцинами з іншими країнами світу через COVAX та напряму.

"Наукові команди, юристи та регуляторні органи обох країн співпрацювали задля того, щоб забезпечити швидке постачання безпечних та ефективних партій вакцин", - заявили у Білому домі.