США відправили до України 2 млн доз вакцини Moderna
Сполучені Штати відправили до України 2 млн доз вакцини від коронавірусу Moderna
Про це повідомляє Голос Америки.
Сполучені Штати відправили до України 2 млн доз вакцини Moderna від COVID-19 в рамках міжнародної програми надання вакцин COVAX.
Дози виділено в рамках обіцянки президента США Джо Байдена ділитись вакцинами з іншими країнами світу через COVAX та напряму.
"Наукові команди, юристи та регуляторні органи обох країн співпрацювали задля того, щоб забезпечити швидке постачання безпечних та ефективних партій вакцин", - заявили у Білому домі.
- Нагадаємо, 16 липня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що до України на вихідних має прибути 2 млн доз американської вакцини від COVID-19 Moderna.
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