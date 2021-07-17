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США відправили до України 2 млн доз вакцини Moderna

17 липня, 2021 субота
18:13
Коронавірус Вакцина Moderna

Сполучені Штати відправили до України 2 млн доз вакцини від коронавірусу Moderna

Про це повідомляє Голос Америки

Сполучені Штати відправили до України 2 млн доз вакцини Moderna від COVID-19 в рамках міжнародної програми надання вакцин COVAX. 

Дози виділено в рамках обіцянки президента США Джо Байдена ділитись вакцинами з іншими країнами світу через COVAX та напряму.

"Наукові команди, юристи та регуляторні органи обох країн співпрацювали задля того, щоб забезпечити швидке постачання безпечних та ефективних партій вакцин", - заявили у Білому домі. 

  • Нагадаємо, 16 липня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що до України на вихідних має прибути 2 млн доз американської вакцини від COVID-19 Moderna. 
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вакцина
Вакцинація
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