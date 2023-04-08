США відправили на Близький Схід підводний човен, який здатен нести понад 150 ракет
У суботу, 8 квітня, військово-морські сили США заявили, що відправили на Близький Схід атомний підводний човен із керованими ракетами
Про це інформує Reuters.
Зазначають, що човен Florida спрямували для підтримки П'ятого флоту США, що базується в Бахрейні.
За словами командувача Тімоті Хокінса, судно увійшло в регіон у четвер, 6 квітня. Уже 7 квітня воно почало транзит через Суецький канал.
"Він здатний нести до 154 крилатих ракет "Томагавк" і розгорнутий у складі п'ятого флоту США для забезпечення регіональної безпеки та стабільності на морі", - заявив Хокінс.
- 4 квітня стало відомо, що високопосадовці США обговорюють новий підхід у переговорах з Іраном та допускають укладення угоди, що дасть змогу обмежити ядерний розвиток країни.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.21
Купівля 37.21Продаж 38.04
-
EUR
Купівля 40.27Продаж 41.15
- Актуальне
- Важливе