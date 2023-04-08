США відправили на Близький Схід підводний човен, який здатен нести понад 150 ракет

Про це інформує Reuters.

Зазначають, що човен Florida спрямували для підтримки П'ятого флоту США, що базується в Бахрейні.

За словами командувача Тімоті Хокінса, судно увійшло в регіон у четвер, 6 квітня. Уже 7 квітня воно почало транзит через Суецький канал.

"Він здатний нести до 154 крилатих ракет "Томагавк" і розгорнутий у складі п'ятого флоту США для забезпечення регіональної безпеки та стабільності на морі", - заявив Хокінс.