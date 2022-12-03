США визнали Росію державою, що "викликає особливе занепокоєння"

Про це оголосив держсекретар США Ентоні Блінкен в межах доповіді про свободу віросповідання у світі.

"По всьому світу уряди та недержавні організації переслідують, погрожують, ув’язнюють і навіть вбивають людей через їхній світогляд. У деяких випадках вони пригнічують свободу релігії чи переконань для отримання політичної вигоди. Ці дії сіють розкол, підривають економічну безпеку та загрожують політичній стабільності й миру. Сполучені Штати не залишаться осторонь перед обличчям цих зловживань", - заявив Блінкен.

Так, США визнали дванадцять країн і дев'ять організацій тими, "викликають занепокоєння". Серед них Росія та російська приватна військова компанія "Вагнера".

Також, відповідно до Закону Сполучених Штатів про міжнародну релігійну свободу 1998 року, до списку потрапили Китай, КНДР, Іран та М'янма. Держави та організації "брали участь або терпимо ставилися до особливо жорстоких обмежень свободи віросповідання".

"Ми продовжимо уважно стежити за станом свободи віросповідання у кожній країні світу та виступати на захист тих, хто стикається з релігійними переслідуваннями чи дискримінацією", – пообіцяв держсекретар США.

Нагадаємо, американські сенатори Роджер Вікер та Бен Кардін у четвер, 1 грудня, представили двопартійний законопроєкт. Він вимагає від державного секретаря США визнати приватну військову компанію "Вагнера" іноземною терористичною організацією.

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