У Конгрес США внесли законопроект про визнання ПВК "Вагнера" терористичною організацією

Про це повідомляє "Європейська правда".

Законопроєкт під назвою "Про притягнення до відповідальності російських найманців" (HARM) зобов’язує главу американської дипломатії визнати ПВК "Вагнера" іноземною терористичною організацією протягом 90 днів з дня набуття ним чинності. Також передбачається, що будь-які афілійовані з ПВК "Вагнера" групи або її "наступники" також будуть оголошені терористичними організаціями.

Визнання ПВК "Вагнера" іноземною терористичною організацією дозволило б США розпочати кримінальне переслідування проти групи та її членів, а також накласти арешт на її активи по всьому світу.

"Владімір Путін та його поплічники не зупиняться ні перед чим для досягнення своїх цілей, зокрема й використанням найманців на кшталт групи "Вагнера" для вчинення звірств від їхнього імені. США повинні оголосити цю "тіньову армію" тим, чим вона є: іноземною терористичною групою. Ми повинні притягнути їх до відповідальності разом з усіма, хто їх підтримує", – заявив Вікер.

Аналогічний двопартійний законопроєкт про визнання ПВК "Вагнера" іноземною терористичною організацією має також бути представлений у Палаті представників Конгресу США.

Відзначимо, декілька днів тому агенція Bloomberg, з посиланням на власні джерела повідомила, що адміністрація президента США розглядає можливість оголошення ПВК "Вагнера"іноземною терористичною організацією.

Нагадаємо, ПВК "Вагнера" з’явилася у 2014 році та активно діяла в низці країн, де Росія має важливі інтереси Росії – зокрема Сирії, Лівії, ЦАР та Україні. Там вони, серед іншого, скоювали воєнні злочини й злочини проти людяності. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну "вагнерівці" брали участь у розправах над мирними жителями. До ПВК нині вербують ув’язнених із російських тюрем.

29 листопада стало відомо, що Пригожин вербує найманців на війну в Україні також в Африці.

Євгеній Пригожин тривалий час заперечував зв’язок із ПВК "Вагнера", та нещодавно підтвердив існування цієї групи. Олігарх, який перебуває під західними санкціями, вважається наближеним до Путіна прихильником агресивної війни проти України.

Раніше стало відомо, що депутати Європарламенту хочуть визнати приватну військову компанію "Вагнера" терористичною організацією.

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