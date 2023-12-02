США впроваджують обмеження на викиди метану в атмосферу
Адміністрація Байдена затвердила правила, які дозволять значно скоротити викиди метану - потужного газу, що спричиняє потепління планети, який вчені та групи захисників клімату закликають країни швидко скоротити, оскільки глобальна температура стрімко зростає
Про це повідомляє CNN.
Керівник Агентства з охорони навколишнього середовища Майкл Реган та Національний радник Білого дому з питань клімату Алі Заїді представлять це правило на кліматичному саміті COP28 в Дубаї в суботу - в день, коли скорочення викидів метану буде головною темою.
Метан, основний компонент природного газу і побічний продукт видобутку викопного палива, є потужним джерелом забруднення довкілля. За даними Міжнародного енергетичного агентства нафтогазова промисловість є одним з основних джерел глобальних викидів метану.
Очікується, що завдяки новому правилу США, яке буде впроваджено Агентством з охорони навколишнього середовища, викиди метану скоротяться майже на 80% до 2038 року.
Правило буде боротися з викидами метану в промисловості кількома способами, серед яких припинення рутинного спалювання природного газу, який є побічним продуктом буріння нафтових свердловин, і поетапне введення вимоги уловлювати цей газ, а не спалювати.
За словами Регана, американське правило визначає "рішучі дії" адміністрації Байдена, які "значно скоротять викиди метану". США є найбільшим у світі виробником нафти, пробуривши та продавши минулого року 21% світової нафти.
"Існує багато можливостей, - заявила Керрі Дженкс, виконавчий директор Програми екологічного та енергетичного права Гарвардської школи права. - Компанії повинні хотіти зменшити свої викиди, тому що це більше продукту. Всі стимули повинні бути спрямовані на це".
За словами Джона Голдштейна, старшого директора з регуляторних та законодавчих питань Фонду захисту довкілля, який займається питаннями забруднення метаном, план EPA по припиненню рутинного спалювання є великим кроком вперед.
- Зокрема, 2 грудня стало відомо, що США планують виділити $3 млрд для фонду Організації Об'єднаних Націй, створеного з метою допомогти країнам, що розвиваються, скоротити викиди парникових газів та адаптуватися до зміни клімату.
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