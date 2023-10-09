США втрачають контроль над світом, у перший тиждень війни Залужний тиждень не спілкувався з Міллі. Акценти світових ЗМІ 9 жовтня

На цьому і не тільки фокусували увагу світові ЗМІ станом на ранок 9 жовтня.

Зовнішня влада США слабшає через внутрішні чвари

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У CNN написали статтю про те, що політичні потрясіння в США перешкоджають її здатності адекватно відповідати на ще одну глобальну кризу.

Терор в Ізраїлі загострив і без того серйозні питання про здатність політично роздроблених Сполучених Штатів виробити єдину та послідовну відповідь на світ, який виходить з-під їх контролю.

Коли минулого тижня в Палаті представників панував хаос, багато республіканців, демократів і незалежних експертів попереджали, що анархія, яка вирує в політиці США, є небезпечним сигналом для зовнішнього світу. Але ніхто не міг передбачити, наскільки швидко параліч у Вашингтоні перевірить реакцію країни на серйозну глобальну кризу.

Жахливі атаки ХАМАС на ізраїльських цивільних осіб, у результаті яких загинули сотні людей і підірвали відчуття безпеки в країні, підштовхнули Близький Схід до прірви нової ери насильства та нестабільності. Це сталося після періоду відносного спокою та після того, як президенти США роками намагалися вивести американські війська з регіону.

Відповідь Ізраїлю на бійню, спричинену головним іранським помічником, підвищує ймовірність ширшої регіональної війни, яка ще більше дестабілізує світовий порядок, який уже потряс війною в Україні та кричущими викликами Китаю західній силі.

"Така небезпечна ситуація вимагає спокійної, об’єднаної та продуманої відповіді США за підтримки всього політичного спектру. Але негаразди в американській політиці, ураженій внутрішнім екстремізмом, загрозами демократії та гіперполітизацією зовнішньої політики, означають, що об’єднати країну в небезпечний момент буде неможливо", - відзначають журналісти CNN.

Крім цього, США також стикаються з безпрецедентним сезоном виборів. Президент із низьким рейтингом схвалення, який стикається з питаннями щодо його похилого віку, може протистояти потенційному кандидату від Республіканської партії, який до дня виборів може бути звинуваченим у злочині. Це означає, що в кращому випадку Сполучені Штати проведуть найближчі місяці, заклопотані власним політичним становищем. У гіршому випадку світова супердержава, яка гарантує демократію, може фактично посилити глобальні зриви та нестабільність.

Республіканський фаворит Дональд Трамп поспішив використати кризу для своїх політичних вигод, звинувативши президента Джо Байдена в спричиненні конфлікту через "слабкість".

"Питання зовнішньої політики рідко вирішують вибори в США. Але небезпека для Байдена та відкриття для Трампа полягає в тому, що ще одна криза за кордоном може розпалити ідею про те, що світ переживає сум'яття, американська влада слабшає, а Байден нещасний. Вдома та за кордоном хаос є другом Трампа. Роздроблене американське управління не просто створює матеріальну проблему для Ізраїлю та України, чия рятувальна лінія США, яка бореться з неспровокованим вторгненням Росії, зараз знаходиться в надзвичайній небезпеці через ультраправих республіканців. Це видовище також натякає ворогам США – включно з Іраном, головним прихильником ХАМАС, а також Росією та Китаєм – що США безнадійно роз’єднані і можуть боротися за владу, щоб захистити свої інтереси", - визнають у CNN.

"Вбивця Путін впевнений у власній безкарності"

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The Guardian опублікували блог популярного британського журналіста та письменника Пітера Помаранцева, який є експертом з медіа та пропаганди в сучасній Росії. Він назвав свою статтю: "Вбивця Путін впевнений у власній безкарності. Він не може помилятися більше".

"Тиждень був вдалим для Володимира Путіна. У четвер російська ракета влучила в кафе на сході України, убивши понад 50 людей, у тому числі шестирічного хлопчика. У понеділок прихильника Росії Роберта Фіцо було обрано прем'єр-міністром Словаччини, який пообіцяв скоротити військові поставки Україні. В Америці між республіканцями та демократами точиться кулачна боротьба щодо фінансування України, а раніше двопартійне питання стає дедалі полярнішим. Тим часом ЄС визнає, що не може зрівнятися з рівнем підтримки США", - пише він.

Він вважає, що з кожним безкарним звірством теперішня Росія стає все ближче до мети – продовження епохи цілковитої безкарності, коли диктатори можуть убивати мирних жителів і знищувати цілі нації, як їм заманеться. "І в той час як союзники України тріскаються і хитаються, російське виробництво зброї зростає до безпрецедентних рівнів, випускаючи більше безпілотників і ракет. Путін вважає, що якщо він зможе зберегти це до листопада 2024 року і Дональд Трамп переможе на виборах у США, він переможе", - пише Помаранцев.

Однак він зазначає, що не все так погано виглядає, як здається. Для прикладу, хоча основна увага приділяється західним військовим поставкам в Україну, але є зворотній бік цього – власні військові поставки Росії. Українці вже використовували морські безпілотники, які непомітно ковзають по воді, щоб перешкодити російському Чорноморському флоту і дозволили експортувати зерно через Чорне море та допомогти нагодувати світ.

Росія фатально залежить від західних технологій у створенні високоточної зброї; її дрони залежать від імпорту компонентів зброї з Ірану та Північної Кореї. Кожне з них можна порушити кількома способами, якщо, на думку журналіста, Захід "проявить творчість". Критичні оновлення програмного забезпечення можуть бути перервані. Основні компоненти можуть бути пошкоджені. Машини вбивства, які вбивають українських дітей, можна і потрібно зруйнувати та вивести з ладу.

"Соціологія показує, що навіть нібито виборці-ізоляціоністи-республіканці вважають, що США мають рацію, допомагаючи слабшій країні, яка бореться за свою свободу. Республіканці вважають, що кожен має право жити у свободі, і США повинні відстоювати свободу будь-коли можливо. Однак їм не подобається відсутність чіткої мети виграти війну", - пише журналіст.

Гретхен Бартон, яка допомогла провести дослідження, каже, що фраза Білого дому про те, що той підтримуватиме Україну "стільки, скільки потрібно", є непопулярною, додаючи: "Це не має мети. Немає чіткої місії чи кінцевого стану. Це звучить як "вічна війна", як американське вторгнення в Ірак, з усім хаосом і руйнуваннями, які принесли. Американцям потрібно побачити шлях до перемоги, де таких хуліганів, як Путін, зупиняють, світ стабілізують і справедливість відновлюють. Американці не хочуть, щоб це затягувалося – вони хочуть рішуче закрити російську машину вбивств".

Однак, як пише Помаранцев, замість того, щоб розпочати еру безкарності, вторгнення в Україну надихає на протилежні зусилля. "З першого дня вторгнення, – каже Ібрагім Олабі, юридичний керівник Reckoning Project, – різні групи почали процес боротьби з безкарністю на всіх фронтах – процес, який сам по собі ускладнює злочинцям вийти сухими з води".

Стосунки між Залужним і Міллі – від нерозуміння до військової дружби

Фото: колаж Еспресо

The Washington Post написали про військову дружбу генерала Валерія Залужного та екскерівника Обєднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі.

"Невдовзі після того, як Росія вторглася, старший військовий офіцер України звернувся до боротьби своєї країни за виживання з генералом Марком А. Міллі, головою Об’єднаного комітету начальників штабів: Україна мала лише кілька функціональних літаків, сказав генерал Валерій Залужний, і їй терміново потрібна західна допомогта", - пишуть журналісти.

За словами Залужного, під кінець розмови у нього було відчуття, що "я розмовляю сам із собою". Він повністю припинив спілкування з Міллі на тиждень. Чати з його найважливішим міжнародним колегою відбувалися через день.

"Відверто кажучи, через свою молодість і дурість я визнаю, що це була моя помилка", — сказав 50-річний Залужний в інтерв'ю The Washington Post. "Це була справжня катастрофа".

Цей момент став невдачею у вирішальних — і складних — стосунках між двома воєначальниками, які зрештою зблизилися особисто, працюючи разом у боротьбі за існування України. Залужний, який обіймав вищий пост в Україні менше року, коли Росія напала, сказав, що покладається на Міллі, який пішов у відставку минулого місяця у віці 65 років, щодо стратегії та допомоги у забезпеченні зброї.

Але стосунки, як і більші зв’язки між Вашингтоном і Києвом під час війни, залишалися напруженими. У той час як офіційні особи США пообіцяли продовжувати постачати зброю та розвідувальні дані, щоб тримати Росію в страху, вони іноді обурювалися вимогами України щодо більших і швидших поставок. І хоча українці були вдячні за допомогу США, американці просила обмежити удари по території Росії.

Протягом 19 місяців Залужний і Міллі годинами обговорювали розвиток подій на полі бою під час регулярних дзвінків. Наразі Сполучені Штати спрямували Києву обладнання на понад 40 мільярдів доларів, ставши найбільшим донором військової допомоги. А Міллі, у своїй ролі охоронця величезного арсеналу Америки, представляв рятівний круг для українських воєначальників, коли вони боролися з набагато більшим і краще озброєним ворогом.

Вихід Міллі на пенсію 30 вересня означав кінець робочих відносин, які Залужний описав як критичні для успіхів України на полі бою. Тепер він повинен налагодити стосунки з наступником Міллі, генералом ВПС Чарльзом К. Брауном-молодшим. Ці двоє чоловіків не спілкувалися з тих пір, як Браун прийшов на посаду минулого тижня.

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