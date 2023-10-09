Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ про Україну США втрачають контроль над світом, у перший тиждень війни Залужний тиждень не спілкувався з Міллі. Акценти світових ЗМІ 9 жовтня
Огляд

США втрачають контроль над світом, у перший тиждень війни Залужний тиждень не спілкувався з Міллі. Акценти світових ЗМІ 9 жовтня

Юрій Мартинович
9 жовтня, 2023 понедiлок
08:35
Світ про Україну міжнародний огляд

У фокусі міжнародних ЗМІ внутрішньополітичні проблеми США, які не дозволяють рішуче відповідати на світові виклики. А також ЗМІ зацікавили напружені на початках війни стосунки між українським та американським генералами, які згодом переросли в тісну військову дружбу

На цьому і не тільки фокусували увагу світові ЗМІ станом на ранок 9 жовтня.

Зовнішня влада США слабшає через внутрішні чвари

Джозеф Байден, саміт НАТО

Фото: Getty Images

 

У CNN написали статтю про те, що політичні потрясіння в США перешкоджають її здатності адекватно відповідати на ще одну глобальну кризу.

Терор в Ізраїлі загострив і без того серйозні питання про здатність політично роздроблених Сполучених Штатів виробити єдину та послідовну відповідь на світ, який виходить з-під їх контролю.

Коли минулого тижня в Палаті представників панував хаос, багато республіканців, демократів і незалежних експертів попереджали, що анархія, яка вирує в політиці США, є небезпечним сигналом для зовнішнього світу. Але ніхто не міг передбачити, наскільки швидко параліч у Вашингтоні перевірить реакцію країни на серйозну глобальну кризу.

Жахливі атаки ХАМАС на ізраїльських цивільних осіб, у результаті яких загинули сотні людей і підірвали відчуття безпеки в країні, підштовхнули Близький Схід до прірви нової ери насильства та нестабільності. Це сталося після періоду відносного спокою та після того, як президенти США роками намагалися вивести американські війська з регіону.

Відповідь Ізраїлю на бійню, спричинену головним іранським помічником, підвищує ймовірність ширшої регіональної війни, яка ще більше дестабілізує світовий порядок, який уже потряс війною в Україні та кричущими викликами Китаю західній силі.

"Така небезпечна ситуація вимагає спокійної, об’єднаної та продуманої відповіді США за підтримки всього політичного спектру. Але негаразди в американській політиці, ураженій внутрішнім екстремізмом, загрозами демократії та гіперполітизацією зовнішньої політики, означають, що об’єднати країну в небезпечний момент буде неможливо", - відзначають журналісти CNN.

Крім цього, США також стикаються з безпрецедентним сезоном виборів. Президент із низьким рейтингом схвалення, який стикається з питаннями щодо його похилого віку, може протистояти потенційному кандидату від Республіканської партії, який до дня виборів може бути звинуваченим у злочині. Це означає, що в кращому випадку Сполучені Штати проведуть найближчі місяці, заклопотані власним політичним становищем. У гіршому випадку світова супердержава, яка гарантує демократію, може фактично посилити глобальні зриви та нестабільність.

Республіканський фаворит Дональд Трамп поспішив використати кризу для своїх політичних вигод, звинувативши президента Джо Байдена в спричиненні конфлікту через "слабкість".

"Питання зовнішньої політики рідко вирішують вибори в США. Але небезпека для Байдена та відкриття для Трампа полягає в тому, що ще одна криза за кордоном може розпалити ідею про те, що світ переживає сум'яття, американська влада слабшає, а Байден нещасний. Вдома та за кордоном хаос є другом Трампа. Роздроблене американське управління не просто створює матеріальну проблему для Ізраїлю та України, чия рятувальна лінія США, яка бореться з неспровокованим вторгненням Росії, зараз знаходиться в надзвичайній небезпеці через ультраправих республіканців. Це видовище також натякає ворогам США – включно з Іраном, головним прихильником ХАМАС, а також Росією та Китаєм – що США безнадійно роз’єднані і можуть боротися за владу, щоб захистити свої інтереси", - визнають у CNN.

"Вбивця Путін впевнений у власній безкарності"

Путін

Фото: gettyimages

 

The Guardian опублікували блог популярного британського журналіста та письменника Пітера Помаранцева, який є експертом з медіа та пропаганди в сучасній Росії. Він назвав свою статтю: "Вбивця Путін впевнений у власній безкарності. Він не може помилятися більше".

"Тиждень був вдалим для Володимира Путіна. У четвер російська ракета влучила в кафе на сході України, убивши понад 50 людей, у тому числі шестирічного хлопчика. У понеділок прихильника Росії Роберта Фіцо було обрано прем'єр-міністром Словаччини, який пообіцяв скоротити військові поставки Україні. В Америці між республіканцями та демократами точиться кулачна боротьба щодо фінансування України, а раніше двопартійне питання стає дедалі полярнішим. Тим часом ЄС визнає, що не може зрівнятися з рівнем підтримки США", - пише він.

Він вважає, що з кожним безкарним звірством теперішня Росія стає все ближче до мети – продовження епохи цілковитої безкарності, коли диктатори можуть убивати мирних жителів і знищувати цілі нації, як їм заманеться. "І в той час як союзники України тріскаються і хитаються, російське виробництво зброї зростає до безпрецедентних рівнів, випускаючи більше безпілотників і ракет. Путін вважає, що якщо він зможе зберегти це до листопада 2024 року і Дональд Трамп переможе на виборах у США, він переможе", - пише Помаранцев.

Однак він зазначає, що не все так погано виглядає, як здається. Для прикладу, хоча основна увага приділяється західним військовим поставкам в Україну, але є зворотній бік цього – власні військові поставки Росії. Українці вже використовували морські безпілотники, які непомітно ковзають по воді, щоб перешкодити російському Чорноморському флоту і дозволили експортувати зерно через Чорне море та допомогти нагодувати світ.

Росія фатально залежить від західних технологій у створенні високоточної зброї; її дрони залежать від імпорту компонентів зброї з Ірану та Північної Кореї. Кожне з них можна порушити кількома способами, якщо, на думку журналіста, Захід "проявить творчість". Критичні оновлення програмного забезпечення можуть бути перервані. Основні компоненти можуть бути пошкоджені. Машини вбивства, які вбивають українських дітей, можна і потрібно зруйнувати та вивести з ладу.

"Соціологія показує, що навіть нібито виборці-ізоляціоністи-республіканці вважають, що США мають рацію, допомагаючи слабшій країні, яка бореться за свою свободу. Республіканці вважають, що кожен має право жити у свободі, і США повинні відстоювати свободу будь-коли можливо. Однак їм не подобається відсутність чіткої мети виграти війну", - пише журналіст.   

Гретхен Бартон, яка допомогла провести дослідження, каже, що фраза Білого дому про те, що той підтримуватиме Україну "стільки, скільки потрібно", є непопулярною, додаючи: "Це не має мети. Немає чіткої місії чи кінцевого стану. Це звучить як "вічна війна", як американське вторгнення в Ірак, з усім хаосом і руйнуваннями, які принесли. Американцям потрібно побачити шлях до перемоги, де таких хуліганів, як Путін, зупиняють, світ стабілізують і справедливість відновлюють. Американці не хочуть, щоб це затягувалося – вони хочуть рішуче закрити російську машину вбивств".

Однак, як пише Помаранцев, замість того, щоб розпочати еру безкарності, вторгнення в Україну надихає на протилежні зусилля. "З першого дня вторгнення, – каже Ібрагім Олабі, юридичний керівник Reckoning Project, – різні групи почали процес боротьби з безкарністю на всіх фронтах – процес, який сам по собі ускладнює злочинцям вийти сухими з води".

Стосунки між Залужним і Міллі – від нерозуміння до військової дружби

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі

Фото: колаж Еспресо

 

The Washington Post написали про військову дружбу генерала Валерія Залужного та екскерівника Обєднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі.

"Невдовзі після того, як Росія вторглася, старший військовий офіцер України звернувся до боротьби своєї країни за виживання з генералом Марком А. Міллі, головою Об’єднаного комітету начальників штабів: Україна мала лише кілька функціональних літаків, сказав генерал Валерій Залужний, і їй терміново потрібна західна допомогта", - пишуть журналісти.

За словами Залужного, під кінець розмови у нього було відчуття, що "я розмовляю сам із собою". Він повністю припинив спілкування з Міллі на тиждень. Чати з його найважливішим міжнародним колегою відбувалися через день. 

"Відверто кажучи, через свою молодість і дурість я визнаю, що це була моя помилка", — сказав 50-річний Залужний в інтерв'ю The Washington Post. "Це була справжня катастрофа".

Цей момент став невдачею у вирішальних — і складних — стосунках між двома воєначальниками, які зрештою зблизилися особисто, працюючи разом у боротьбі за існування України. Залужний, який обіймав вищий пост в Україні менше року, коли Росія напала, сказав, що покладається на Міллі, який пішов у відставку минулого місяця у віці 65 років, щодо стратегії та допомоги у забезпеченні зброї.

Але стосунки, як і більші зв’язки між Вашингтоном і Києвом під час війни, залишалися напруженими. У той час як офіційні особи США пообіцяли продовжувати постачати зброю та розвідувальні дані, щоб тримати Росію в страху, вони іноді обурювалися вимогами України щодо більших і швидших поставок. І хоча українці були вдячні за допомогу США, американці просила обмежити удари по території Росії.

Протягом 19 місяців Залужний і Міллі годинами обговорювали розвиток подій на полі бою під час регулярних дзвінків. Наразі Сполучені Штати спрямували Києву обладнання на понад 40 мільярдів доларів, ставши найбільшим донором військової допомоги. А Міллі, у своїй ролі охоронця величезного арсеналу Америки, представляв рятівний круг для українських воєначальників, коли вони боролися з набагато більшим і краще озброєним ворогом.

Вихід Міллі на пенсію 30 вересня означав кінець робочих відносин, які Залужний описав як критичні для успіхів України на полі бою. Тепер він повинен налагодити стосунки з наступником Міллі, генералом ВПС Чарльзом К. Брауном-молодшим. Ці двоє чоловіків не спілкувалися з тих пір, як Браун прийшов на посаду минулого тижня.

Читайте також: Зміна генералів у США: чим запам’ятався Марк Міллі і що очікувати Україні від колишнього пілота Чарльза Брауна

Статті
Новини
Світ
політика
Володимир Путін
Пентагон
США
Військові новини
зброя для України
Валерій Залужний
Читайте також:
На виборах в Ізраїлі перемагає блок партії "Лікуд" на чолі з експрем'єром Нетаньягу
8 жовтня, 2023 неділя
Ми переходимо у наступ, - Нетаньягу
Ілля Пономарьов
7 жовтня, 2023 субота
"Нуль відсотків такої ймовірності": російський опозиціонер Пономарьов про призупинення Путіним війни через брак ресурсів
Крим
8 жовтня, 2023 неділя
РФ звинуватила Україну в атаці ракетою на Крим
Київ
+5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.43
    Купівля 37.43
    Продаж 38.09
  • EUR
    Купівля 39.64
    Продаж 40.65
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
9 жовтня
09:23
Олег Ніколенко
В Ізраїлі дипломати вивезли з міста Сдерот пораненого українського хлопчика й розшукали 5 громадян, - МЗС
09:08
кролик
У харківському екопарку близько 20 тварин отруїли миш'яком: прокуратура розпочала розслідування
09:01
Ексклюзив
море військовий корабель
У Силах оборони розповіли, як шторм вплинув на кількість кораблів ворога в Чорному морі
08:55
Оновлено
ракетний обстріл Ізраїлю
ЦАГАЛ заявив про удари по понад 500 об’єктах ХАМАС та Ісламського джихаду в Секторі Газа
08:32
Майже третина людей, які важко хворіли на COVID, мають аномалії органів, - дослідження
08:24
Оновлено
Іран
ЗМІ повідомили, що Іран допомагав планувати напад на Ізраїль. Тегеран відреагував
08:00
Аналітика
Керівник РПЦ Кирило та УПЦ (МП) Онуфрій
РПЦ скотилася в єресь і відступила від науки Христа
07:59
Оновлено
на фото військові ЗСУ
Російська армія за добу втратила 2 танки, 3 БМП та 350 військових, - Генштаб ЗСУ
07:22
російський атомний підводний човен
Китай розпочинає виробництво нового покоління ядерних підводних човнів з технологіями РФ, - Reuters
06:37
В УЄФА вирішили змінити "правило виїзного голу" в єврокубках
УЄФА переносить заплановані на жовтень міжнародні матчі, які мали відбутися в Ізраїлі
06:25
Путін
ISW: Росія готується до ймовірних конфліктів з країнами НАТО
05:41
ХАМАС напав на Ізраїль
В Ізраїлі внаслідок атак ХАМАС загинули щонайменше четверо громадян США
03:59
ООН
Після екстреного засідання Ради безпеки ООН жодних рішень не було прийнято, - CNN
03:47
Ентоні Блінкен
Блінкен не вважає, що напад на Ізраїль пов'язаний з фокусом Заходу на Україні
03:32
США Ізраїль
Ізраїль запросив у США високоточні бомби та системи ППО, - CNN
03:11
ЗСУ, міномет, міна
ISW: Росіяни почали мінувати поля біля Роботиного та Вербового, щоб утримати ЗСУ
02:52
Ріші Сунак
Велика Британія пообіцяла допомогти Ізраїлю у боротьбі з ХАМАС
02:29
видобуток нафти, нафта
Ціни на нафту зросли на 3% після подій в Ізраїлі
02:09
Ізраель Палестина
Бойовики ХАМАС запустили 100 ракет по Ашкелону, постраждала дитина
01:47
фейк
РФ запустила новий фейк: ХАМАС нібито використовує українську зброю
01:35
Херсонщина
Росіяни атакували Антонівку на Херсонщині: загинув чоловік
01:27
ЗСУ
Армія РФ намагається посилити бойові сили на Лимано-Куп'янському напрямку, - Євлаш
01:13
На фото прапор ОАЕ
Арабські Емірати висловилися на підтримку Ізраїлю
01:05
Оновлено
"Кривбас" - "Чорноморець" 1:0
"Кривбас" обіграв "Чорноморця": результати та розклад усіх матчів 10 туру УПЛ
00:24
Оновлено
землетрус
Кількість загиблих внаслідок землетрусу в Афганістані зросла до 2 445
00:10
Емблема ЦАГАЛу
Ізраїльські командос схопили заступника палестинського комбрига. ХАМАС визнав, що утримує 130 заручників, - Jerusalem Post
2023, неділя
8 жовтня
23:25
Запорізька АЕС
За допомогою бійців з Нової Зеландії десант ГУР висаджувався в Енергодарі аби звільнити Запорізьку АЕС
22:47
Прапор Ізраїлю
"Епоха перемовин з дикунами завершилася". Влада Ізраїлю вважає ХАМАС жорстокішим за ІДІЛ й вирішила його "повністю стерти"
22:13
Середмістя Малина після ракетного удару РФ. Ранок 7 березня 2022 року
На Житомирщині відновили 63% пошкодженого росіянами житла
21:41
Ексклюзив
Прапор Словаччини
Єдина можливість для Фіцо створити уряд- це домовленість з Пеллегріні, - політолог Дулеба
21:30
Володимир Зеленський
Вже є більше 100 звернень по допомогу від українців в Ізраїлі, - Зеленський
21:19
Огляд
ХАМАС напав на Ізраїль
Напад ХАМАС на Ізраїль. Що саме відбувається в країні, можливий російський слід та чому це погано для України
21:00
Огляд
безпілотник, дрон
Дрони у Москві, Курській області та у тимчасово окупованому Севастополі, а також інша "бавовна": де в окупантів вибухало цього тижня
20:39
Ексклюзив
Китай
"Реакція Китаю стримана і прогнозована": аналітик Шевченко про реакцію КНР на події в Ізраїлі
20:35
Анджей Дуда Президент Польщі
Дуда заявив, що напад ХАМАС на Ізраїль "відволікає увагу світу" від України
20:06
Захисники України відбивають російськи штурми: на Харківщині - 3 за добу, на Луганщині - 4, поблизу Мар'їнки - 13, а також біля Бахмута
19:55
Ексклюзив
ХАМАС напав на Ізраїль
"Можливо з'являться активні спецслужбістські заходи по дискредитації України": політолог Саакян про ймовірність наявності української зброї в Ізраїлі
19:52
Огляд
Коли німці робитимуть танки в Україні та чому компанія Rheinmetall є важливою для розвитку українського ВПК
19:40
ХАМАС напав на Ізраїль
Понад 200 загиблих, десятки узятих в заручники: що зробив ХАМАС з музичним фестивалем Nature Party
19:35
Ексклюзив
Пелестино-Ізраїльский конфлікт
Ізраїль міг зазнати й потужної кібератаки. Перевіряється причетність Ірану або іншої сторони, - політолог Пелліверт
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV