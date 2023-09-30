Зміна генералів у США: чим запам’ятався Марк Міллі і що очікувати Україні від колишнього пілота Чарльза Брауна

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів (ГОКНШ) – найвища військова посадова особа збройних сил США. Однак на відмінно від українського Головнокомандувача ЗСУ (зараз – генерал Валерій Залужний), ГОКНШ не має жодних командних повноважень щодо оперативного використання збройних сил (ця прерогатива є в президента США та міністра оборони). Головна роль – бути першим радником президента і міністра оборони з військових питань, а також виконувати інші обов'язки по управлінні армією. ГОКНШ призначають на чотирирічний термін за поданням президента США, але посада затверджується Сенатом. Першим Головою Об'єднаного комітету начальників штабів армії США став генерал Омар Брендлі в 1949 році.

Еспресо розповість про постаті генералів Марка Міллі та Чарльза Брауна, а також чим вони запам’яталися, та що очікувати Україні від нового голови ГОКНШ.

Про що у статті:

Хто такий Марк Міллі;

Значення Міллі у війні України проти російської агресії;

Хто такий Чарльз Браун;

Що очікувати від нового Голови Об'єднаного комітету начальників штабів США.

Хто такий Марк Міллі

Фото: gettyimages

Марк Олександр Міллі народився 20 червня 1958 року в Вінчестері, штат Массачусетс. Він ірландського походження і був вихований католиками, які пройшли жахіття двох світових війн. Адже його дід воював у Першій світовій війні, а батько – в Другій світовій.

Міллі відвідував католицьку гімназію, де грав у хокей. Згодом він потрапив до престижного Прінстонського університету. Там він приєднався до Корпусу підготовки офіцерів запасу і в 1980 році отримав ступінь бакалавра у галузі політики. Міллі також має ступінь магістра міжнародних відносин Колумбійського університету.

У 80-х роках почалася військова кар'єра Міллі. Він служив у різних військових формуваннях. Загалом Міллі обіймав численні командні та штабні посади у восьми дивізіях і спецназі.

Звання начальника штабу армії США, найвижчої офіцерської посади, Міллі отримав в 2015 році і був на посаді до 2019 року. У своєму першому посланні до армії США генерал Міллі сказав, що у пріоритеті збереження статусу №1 армії США у світі. Під час свого перебування на цій посаді Міллі приділяв значну увагу зусиллям з модернізації армії.

8 грудня 2018 року президент Дональд Трамп оголосив, що висуне Міллі на посаду голови Об’єднаного комітету начальників штабів, хоча тодішній голова і міністр оборони віддавали перевагу іншому генералу. Та завдяки наполяганням Трампа, його затвердив Сенат і вже 30 вересня він склав присягу.

У 2020 році Міллі потрапив в скандал через те, що пройшовся у військовій формі разом з президентом Трампом від Білого дому до церкви Св. Іоана, коли у Вашингтоні відбувалися протести через вбивство Джорджа Флойда. Ці протести розігнали з використанням сльозогінного газу. Громадськість звинуватила Міллі у мілітаризації США. Генерал навіть планував подати у відставку, та в останній момент передумав і попросив вибачення в громадськості за свій невідповідний образ у невідповідний час.

Після поразки на виборах Дональда Трампа восени 2020 року, генерал Марк Міллі зробив все від себе належне, щоб запобігти державному перевороту. Він засудив штурм Капітолію прихильниками Трампа та нагадав всім, що американці мають в першу чергу поважати та захищати конституцію США. Після інавгурації Джо Байдена президентом у січні 2021 року Міллі запросили залишитися на посаді. Згодом він мав неодноразові нападки зі сторони Дональда Трампа та його прихильників, які закликали звільнити Міллі та навіть судити за випадки, на їхню думку, державної зради, пов’язані з дзвінками у китайське Міноборони. Ця неприязнь триває вже роками.

Буквально минулого тижня Трамп знову звинуватив Міллі в тому, що той за його спиною нібито "спілкувався з Китаєм" в останні місяці правління адміністрації Трампа та навіть сказав, що Міллі заслуговує смертної кари. На що Міллі відповів журналістам, що вжив всіх відповідних заходів, щоб забезпечити свою безпеку і безпеку своєї сім'ї.

"Ми не присягаємо королю, чи королеві, чи тирану, чи диктатору, і ми не присягаємо перед диктатором, який хоче стати ним. Ми не даємо присягу особі. Ми присягаємо Конституції, присягаємо ідеї, якою є Америка, і ми готові померти, щоб захистити її", - заявив Міллі, коментуючи висування Дональда Трампа в президенти США.

Значення Міллі у війні України проти російської агресії

Фото: колаж Еспресо

Генерал Марк Міллі від початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну запам’ятався своєю рішучою прихильністю щодо українців. Він сприяв та виступав за відправку до Києва зброї на мільярди доларів, постійно критикуючи Кремль за розгортання "кампанії терору" проти мирного населення.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний мав налагоджений прямий регулярний канал спілкування з Головою Об'єднаного комітету начальників штабів армії США. Марк Міллі чи не щодня цікавився станом справ українців на полі бою, знав яку і скільки зброї ще потрібно та ділився оперативною інформацією. У своїх доповідях генерал Залужний постійно наголошував про конструктивний діалог та особливе значення зусиль генерала Міллі в безпосередніх успіхах ЗСУ.

За час повномасштабної війни Марк Міллі ніколи не робив однозначних прогнозів, коли очікувати завершення цього найбільшого геополітичного виклику в Європі з часів Другої світової. Якщо спершу Міллі говорив, що Росії та Україні варто знайти "політичне рішення", бо цю війну ніхто не може виграти військовими методами, то згодом генерал казав, що Росія вже програла війну "стратегічно, оперативно і тактично".

"Все залежить від того, що ви розумієте під словом "перемогти". Для України це – екзистенційна сутичка. Це боротьба за виживання. А для Європи, світу та Сполучених Штатів, головне – це правила. Путін пішов у лобову атаку на правила міжнародного порядку, які існували вісім десятиліть, з кінця Другої світової війни. Якщо кінцева мета – Україна як вільна, незалежна, суверенна країна з територією, що залишається в недоторканності, то для досягнення цієї мети знадобиться суттєвий рівень зусиль. Ця війна, що зараз іде – це довга, дуже складна війна з великою кількістю жертв. Цих цілей можна досягти військовим шляхом. На це знадобиться багато часу. Але можна, напевно, досягти їх і якимись дипломатичними методами", – заявив в серпні Міллі про закінчення війни в Україні, тим самим показуючи, що як військовий він розуміє весь жах цієї війни, тому не виключає, що на якомусь етапі дипломатія може почати працювати.

Також Міллі визнав, що літній контрнаступ ЗСУ рухається не так швидко, як того очікує громадськість, однак це не означає, що він не ефективний.

"Контрнаступ йде повільніше, ніж люди очікували... Але в цьому полягає різниця між війною на папері та справжньою війною. Отже, реальні люди гинуть, а реальні транспортні засоби справді вибухають, тому люди, як правило, сповільнюються в таких ситуаціях. Але вони прогресують кожен день", – сказав Міллі.

Під час офіційних проводів генерала Міллі на пенсію, президент США Джо Байден наголосив, що той був на посаді голови Об’єднаного комітету начальників штабів у найскладніший для безпеки цілого світу час. А Марк Міллі під час своєї останньої промови назвав теперішню американську армію найбільш боєздатною у світі і зауважив, що "вороги це знають".

Хто такий Чарльз Браун

Фото: gettyimages

У травні 2022 року президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден офіційно оголосив, що новим очільником Об'єднаного комітет начальників штабів США буде Чарльз Браун, якого називають протеже Байдена з військових питань.

Чарльз Браун лише другий в історії США і перший за останні два десятиліття темношкірий офіцер, який очолить головний робочий орган управління військами Збройних сил США. Минулого тижня Сенат США підтримав призначення Брауна 83 голосів "за" і 11 – "проти".

Чарльз Квінтон Браун-молодший народився в 1962 році в сім'ї військового в Сан-Антоніо, штат Техас. Його батько прослужив 30 років в армії США і вийшов на пенсію у званні полковника.

Браун закінчив Техаський технологічний університет у Лаббоку, отримавши ступінь бакалавра наук у галузі цивільного будівництва. Поступив на навчання до Корпусу підготовки офіцерів резерву ПС та отримав звання другого лейтенанта і розпочав свою офіцерську кар'єру. З 1985 року Чарльз Браун проходив службу в лавах Повітряних сил, обіймав різні посади в ескадрильї та на рівні крила, був інструктором винищувача F-16 у Школі озброєння ПС США. Працював науковим співробітником з питань національної оборони в Інституті аналізу оборони

Браун також командував ескадрильєю винищувачів, Школою озброєння ПС США та двома винищувальними крилами. Він пілот-командир з понад 2900 годинами нальоту, включаючи 130 годин бойових вильотів.

Фото: відкриті джерела

У червні 2015 року Брауна призначили командувачем Центрального командування ПС США. У липні 2016 року він став заступником командувача Центрального командування США. Браун особисто очолював усі операції військової авіації на Близькому Сході та в Центральній Азії. 9 червня 2020 року Сенат США одностайно затвердив Брауна на посаді начальника штабу ПС США. Він став першим афроамериканцем, який очолив вид Збройних сил США.

Після вбивства чорношкірого Джорджа Флойда білим поліцейським у Міннесоті у 2020 році Браун записав емоційне відео про свій особистий досвід, зокрема про дискримінацію в американській армії. У 2020 році журнал Time включив Брауна до списку 100 найвпливовіших людей світу.

Цікаво, що Чарльз Браун не надто публічна особа, до того ж, він не любить так багато говорити, як Марк Міллі, який полюбляє довгі історичні екскурси. Однак, як відзначають у New York Times, він говорить "тоді коли треба і те, що треба".

Що очікувати від нового Голови Об'єднаного комітету начальників штабів США

Фото: Білий дім

Найперше варто зрозуміти, що у США вертикаль військової влади йде від президента. Тому Голова Об'єднаного комітету начальників штабів тримає той курс, який обирає президент США. Президент Джо Байден неодноразово заявляв, що американці будуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Тому як мінімум до нових виборів, які заплановані на листопад 2024 року, основний курс підтримки не зміниться. Відкритим залишається лише питання, якою великою буде ця підтримка, бо чеки на багатомільярдну допомогу затверджує Сенат.

Американське видання Air and Spaice Forces вважає, що особисті контакти генерала Брауна з ключовими іноземними військовими лідерами в різних регіонах, можуть вплинути на те, як він радитиме Джо Байдену як далі діяти щодо вторгнення Росії в Україну і продовження агресивних дій Китаю щодо Тайваню.

Враховуючи, що генерал Чарльз Браун спеціалізується на військовій авіації, а також те, що українські льотчики вже навчаються на прискорених програмах, щоб оволодіти навичками для керування F-16, можна очікувати сприяння від нового Голови Об'єднаного комітету начальників штабів в передачі та отриманні Україною цих бойових літаків, які так необхідні для захисту українського неба. Адже Чарльз Браун як ніхто інший розуміє, наскільки важливою є перевага у повітрі для успішних військових операцій. Також генерал Браун неодноразово висловлювався про необхідність посилення ППО України. Тому можна очікувати, що завдяки сприянню Чарльза Брауна 2024 рік може принести ЗСУ нові поповнення у військовій авіації та засобах ППО.

Прийшовши на нову посаду генерал Браун має ще один важливий виклик, який потрібно постійно вирішувати. У США та Європі все більше спостерігається так звана втома від війни в Україні. Тому йому потрібно буде балансувати між багатьма поглядами, щоб незмінно підтримувати Україну. До того ж, зараз, коли є стільки скепсису щодо українського контрнаступу, американським військовим потрібно розробити нове бачення на війну, яка вступає в нову осінньо-зимову фазу.

У п’ятницю, 29 вересня, під час офіційної церемонії заступаючи на нову посаду, Браун сказав присутнім, що його метою буде стримування агресії та "ведення бою там, де він буде потрібен". Він сказав, що армія США "повинна зосередитися на модернізації" за допомогою нових концепцій і підходів.