"Ми не присягаємо перед тими, хто хоче стати диктатором": генерал США Міллі прокоментував кандидатуру Трампа на пост президента США

Про це повідомляє The Guardian.

29 вересня Міллі виступив на об’єднаній базі Майер Хендерсон-Хол після Байдена та Чарльза К’ю Брауна, генерала військово-повітряних сил і нового голови Об’єднаного комітету начальників штабів США, де сказав, що "збройні сили США не присягають племені та релігії".

"Ми не присягаємо королю, чи королеві, чи тирану, чи диктатору, і ми не присягаємо перед диктатором, який хоче стати ним. Ми не даємо присягу особі. Ми присягаємо Конституції, присягаємо ідеї, якою є Америка, і ми готові померти, щоб захистити її", - заявив Міллі.

Особливо напружені стосунки між Міллі та Трампом склались 2020 року, в останній рік президенства Трампа у США, тоді Міллі та інші посадовці намагалися зупинити президента, який, як вони вважали, провокував конфронтацію з ворогами, включаючи Китай та Іран.

28 вересня на заході зі збору коштів в Аризоні Джо Байден також засудив погрозу Трампа: "Ви нещодавно бачили, де він закликав до вбивства - або до смертної кари для генерала Міллі, одного з провідних військових умів, які ми мали в Америці за останні 20 років, тому що Трамп не погодився, коли дав йому чесну відповідь? Подумайте про це", – сказав Байден. Байден сказав, що "полярною зіркою" генерала Міллі є Конституція та "ідея Америки".