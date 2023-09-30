"Ми не присягаємо перед тими, хто хоче стати диктатором": генерал США Міллі прокоментував кандидатуру Трампа на пост президента США
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі, який пішов у відставку після чотирьох років перебування на посаді, негативно відгукнувся про кандидатуру Дональда Трампа на пост президента США
Про це повідомляє The Guardian.
29 вересня Міллі виступив на об’єднаній базі Майер Хендерсон-Хол після Байдена та Чарльза К’ю Брауна, генерала військово-повітряних сил і нового голови Об’єднаного комітету начальників штабів США, де сказав, що "збройні сили США не присягають племені та релігії".
"Ми не присягаємо королю, чи королеві, чи тирану, чи диктатору, і ми не присягаємо перед диктатором, який хоче стати ним. Ми не даємо присягу особі. Ми присягаємо Конституції, присягаємо ідеї, якою є Америка, і ми готові померти, щоб захистити її", - заявив Міллі.
Особливо напружені стосунки між Міллі та Трампом склались 2020 року, в останній рік президенства Трампа у США, тоді Міллі та інші посадовці намагалися зупинити президента, який, як вони вважали, провокував конфронтацію з ворогами, включаючи Китай та Іран.
28 вересня на заході зі збору коштів в Аризоні Джо Байден також засудив погрозу Трампа: "Ви нещодавно бачили, де він закликав до вбивства - або до смертної кари для генерала Міллі, одного з провідних військових умів, які ми мали в Америці за останні 20 років, тому що Трамп не погодився, коли дав йому чесну відповідь? Подумайте про це", – сказав Байден. Байден сказав, що "полярною зіркою" генерала Міллі є Конституція та "ідея Америки".
- Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі пішов у відставку після чотирьох років перебування на цій посаді. Його наступником став ексголовнокомандувач американських військово-повітряних сил Чарльз Браун.
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