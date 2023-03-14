США вважають, що РФ продовжує розробляти програму наступальної біологічної зброї

Про це заявив у вівторок, 14 березня, речник Державного департаменту США Нед Прайс, передає видання Укрінформ.

"Сполучені Штати вважають, що Росія продовжує підтримувати програму наступальної біологічної зброї на порушення своїх зобов’язань за Конвенцією про біологічну зброю", - заявив представник американського зовнішньополітичного відомства.

Окрім того, він водночас підкреслив, що Кремль упродовж багатьох років поширює дезінформацію, у тому числі про так звані "лабораторії біологічної зброї" в Україні, щоби виправдати свою агресію. Зокрема додається, що з цією метою залучаються парламент РФ, контрольовані кремлем ЗМІ, інформаційні вебсайти, пов’язані з російською розвідкою, й так звані експерти.

"Ці суб’єкти працюють разом, щоби постійно, по краплині наповнювати інформаційне середовище брехливими наративами з метою створення ілюзії великої кількості голосів, які повторюють один одного",- зауважив він.