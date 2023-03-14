США вважають, що РФ продовжує розробляти програму наступальної біологічної зброї
У США переконані, що Росія всупереч Конвенції про біологічну зброю продовжує опрацьовувати програму зі створення цих видів зброї
Про це заявив у вівторок, 14 березня, речник Державного департаменту США Нед Прайс, передає видання Укрінформ.
"Сполучені Штати вважають, що Росія продовжує підтримувати програму наступальної біологічної зброї на порушення своїх зобов’язань за Конвенцією про біологічну зброю", - заявив представник американського зовнішньополітичного відомства.
Окрім того, він водночас підкреслив, що Кремль упродовж багатьох років поширює дезінформацію, у тому числі про так звані "лабораторії біологічної зброї" в Україні, щоби виправдати свою агресію. Зокрема додається, що з цією метою залучаються парламент РФ, контрольовані кремлем ЗМІ, інформаційні вебсайти, пов’язані з російською розвідкою, й так звані експерти.
"Ці суб’єкти працюють разом, щоби постійно, по краплині наповнювати інформаційне середовище брехливими наративами з метою створення ілюзії великої кількості голосів, які повторюють один одного",- зауважив він.
- 6 січня на одному з кримських заводів зафіксували російські війська радіаційного, хімічного й біологічного захисту.
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