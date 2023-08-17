США ввели санкції проти агентів ФСБ, причетних до отруєння Навального
Держдеп США в четвер вніс до санкційного списку чотирьох оперативників Федеральної служби безпеки Росії, причетних до отруєння російського опозиціонера Алексєя Навального три роки тому
Про це йдеться в повідомленні Держдепу.
До чорного списку відповідно до так званого закону Магнітського про притягнення до відповідальності за порушення прав людини США внесли співробітників ФСБ Алексєя Александрова, Костянтина Кудрявцева, Івана Осіпова та Владіміра Панаєва.
"Ми також накладаємо візові обмеження на Александрова, Кудрявцева, Осіпова та Панаєва за їхню причетність до грубого порушення прав людини", – додають у зовнішньополітичному відомстві США.
У 2021 році Міністерство фінансів США вже накладало санкції щодо дев’яти росіян і двох російських організацій, причетних до отруєння Навального чи російської програми хімічної зброї.
- Міністерство фінансів США в середу оголосило про запровадження санкцій проти трьох компаній із Казахстану, Росії та Словенії, які сприяють торгівлі зброєю між Москвою та Пхеньяном.
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