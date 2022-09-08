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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією США вже надали Україні 0,5 млн снарядів, але потрібно більше артилерії та боєприпасів, - Остін на зустрічі у Рамштайні

США вже надали Україні 0,5 млн снарядів, але потрібно більше артилерії та боєприпасів, - Остін на зустрічі у Рамштайні

8 вересня, 2022 четвер
22:47
війна з Росією Ллойд Остін

Українській армії терміново потрібні артилерійські системи і боєприпаси до них, також системи ППО, берегової оборони та інша критично важлива ​​техніка

 Про це міністр оборони США Ллойд Остін заявив на п'ятій зустрічі у форматі Рамштайн, інформує ВВС.

"США, наприклад, надали майже півмільйона боєприпасів до артилерії калібру 155 мм", - зазначив він.

Також на зустрічі  відбулися переговори про пріоритети у самообороні України.

"Прямо зараз Україна терміново потребує більшої кількості артилерійських систем і боєприпасів. Вона також потребує протиповітряної оборони, берегової оборони та іншої критично важливої ​​техніки", - сказав Остін.

Остін додав, що США та їхні союзники по НАТО на найближчому засіданні контактної групи розглянуть питання про те, як надати українським військовим те, чого вони найбільше потребують.

 Нестачу боєприпасів, зважаючи на все, відчуває і Росія.

 Представник Пентагону Джон Кірбі сьогодні казав, що російському міноборони доводиться закуповувати артилерійські боєприпаси у КНДР. Він говорив про "мільйони боєприпасів [для стрілецької зброї], ракет та артилерійських снарядів".

  • Остін у Рамштайні також повідомив, що Сполучені штати Америки виділять Україні новий пакет "військової допомоги" на суму $675 млн. Згодом Пентагон уточнив прелік зброї, що надійде.
  • Окрім цього, Київ відвідав держсекретар США Ентоні Блінкен, який оголосив про надання ще понад $2 млрд допомоги Україні та іншим країнам, яким загрожує Росія.

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США
Ллойд Остін
зброя для України
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