США й Саудівська Аравія мають намір спільно підтримувати стабільність постачання енергоносіїв у світі

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.



"Обидва лідери знову наголосили, що США і Саудівська Аравія готові працювати над забезпеченням стабільності поставок енергоносіїв у світі", - ідеться в заяві.



Крім того, Джо Байден і Салман ібн Абдул-Азіз Аль Сауд домовилися про співпрацю урядів найближчими тижнями й місяцями щодо ситуації в Європі та на Близькому Сході.



Також американський президент заявив про готовність підтримувати Саудівську Аравію в захисті від іранських хуситів. Джо Байден запевнив, що Іран ніколи не отримає ядерної зброї, і поінформував короля про переговори щодо відновлення обмежень стосовно іранської ядерної програми.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb