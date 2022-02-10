США й Саудівська Аравія мають намір спільно підтримувати стабільність постачання енергоносіїв у світі
Президент США Джо Байден і король Саудівської Аравії Салман ібн Абдул-Азіз Аль Сауд висловили намір забезпечувати стабільність постачання енергоресурсів у світі, а також обговорили ситуацію в Європі та на Близькому Сході
Про це повідомляє пресслужба Білого дому.
"Обидва лідери знову наголосили, що США і Саудівська Аравія готові працювати над забезпеченням стабільності поставок енергоносіїв у світі", - ідеться в заяві.
Крім того, Джо Байден і Салман ібн Абдул-Азіз Аль Сауд домовилися про співпрацю урядів найближчими тижнями й місяцями щодо ситуації в Європі та на Близькому Сході.
Також американський президент заявив про готовність підтримувати Саудівську Аравію в захисті від іранських хуситів. Джо Байден запевнив, що Іран ніколи не отримає ядерної зброї, і поінформував короля про переговори щодо відновлення обмежень стосовно іранської ядерної програми.
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