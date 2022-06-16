США заарештували понад $5,3 млн російського олігарха Костянтина Малофєєва
Федеральні прокурори Нью-Йорка оголосили в середу, що збираються арештувати понад $5,3 млн з банківського рахунку, що належить російському олігарху Костянтину Малофєєву
Федеральні прокурори Нью-Йорка оголосили в середу, 16 червня, що збираються арештувати понад $5,3 млн з банківського рахунку, що належить російському олігарху Костянтину Малофєєву
Про це повідомляє CNN.
Малофєєв був внесений до нового переліку санкцій США 20 квітня 2022 року, коли обмеження були поширені проти одного з комерційних банків та "глобальної мережі з понад 40 фізичних і юридичних осіб на чолі з російським олігархом Костянтином Малофєєвим".
Тоді обмежувальні заходи були впроваджені проти 40 юридичних осіб, включно з Товариством сприяння російській історичній просвіті "Царгород" та афілійованих з ним структур, а також проти ПАТ "Транскапіталбанку" та АТ "Інвестторгбанку". Також до списку додано 29 фізичних осіб, пов'язаних з банком "Відкриття".
Причини цих санкцій полягали в тому, що Малофєєв "діяв або мав намір діяти від імені, прямо чи опосередковано" уряду Росії.
Раніше США наклали на Малофєєва санкції у грудні 2014 року за фінансування "сепаратистської діяльності на сході України" та за його тісні зв’язки з "Олександром Бородаєм, Ігорем Гіркіним (він же Ігот Стрєлков) і так званою Донецькою Народною Республікою, які раніше були під санкціями".
- Відзначимо, що напередодні США ввели санкції проти трьох представників російських ультраправих угрупувань. Йдеться про трьох громадян України, Росії та Швеції, двох із яких пов’язують із "Російським імперським рухом".
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