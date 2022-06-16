США заарештували понад $5,3 млн російського олігарха Костянтина Малофєєва

Федеральні прокурори Нью-Йорка оголосили в середу, 16 червня, що збираються арештувати понад $5,3 млн з банківського рахунку, що належить російському олігарху Костянтину Малофєєву

Про це повідомляє CNN.

Малофєєв був внесений до нового переліку санкцій США 20 квітня 2022 року, коли обмеження були поширені проти одного з комерційних банків та "глобальної мережі з понад 40 фізичних і юридичних осіб на чолі з російським олігархом Костянтином Малофєєвим".

Тоді обмежувальні заходи були впроваджені проти 40 юридичних осіб, включно з Товариством сприяння російській історичній просвіті "Царгород" та афілійованих з ним структур, а також проти ПАТ "Транскапіталбанку" та АТ "Інвестторгбанку". Також до списку додано 29 фізичних осіб, пов'язаних з банком "Відкриття".

Причини цих санкцій полягали в тому, що Малофєєв "діяв або мав намір діяти від імені, прямо чи опосередковано" уряду Росії.

Раніше США наклали на Малофєєва санкції у грудні 2014 року за фінансування "сепаратистської діяльності на сході України" та за його тісні зв’язки з "Олександром Бородаєм, Ігорем Гіркіним (він же Ігот Стрєлков) і так званою Донецькою Народною Республікою, які раніше були під санкціями".

Відзначимо, що напередодні США ввели санкції проти трьох представників російських ультраправих угрупувань. Йдеться про трьох громадян України, Росії та Швеції, двох із яких пов’язують із "Російським імперським рухом".

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