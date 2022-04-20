У США розширили список санкцій проти Росії

Про це йдеться у заяві американських урядовців.

Зокрема, обмежувальні заходи впроваджують проти 40 юридичних осіб, включно з Товариством сприяння російській історичній просвіті "Царгород" та афілійованих з ним структур, а також проти ПАТ "Транскапіталбанку" та АТ "Інвестторгбанку".

Також до списку додано 29 фізичних осіб, пов'язаних, зокрема, з банком "Відкриття". Зокрема, у списку є голова правління цього банку Михайло Задорнов.

Під санкції також потрапила перший заступник голови ЦБ РФ Ксенія Юдаєва.

Як повідомляє російська служба ВВС, більшість нового списку санкцій США так чи інакше пов'язані з банком "Відкриття". Тепер у цих людей заморожені активи в США, а американським компаніям та громадянам заборонено вести з ними будь-яку діяльність.

"Відкриття" - це один з найбільших російських банків. У 2017 році він зіткнувся з фінансовими проблемами та був санований Центральним банком. З того часу він контролюється державою.

Публічно банк займався розвитком різноманітних споживчих послуг. ЦБ збирався цього року його приватизувати.

Ксенія Юдаєва потрапила до списку санкцій саме через зв'язок з банком "Відкриття". Юдаєва – відомий російський економіст. Вона працює в Центральному банку з 2013 року та відповідає за прогнозування та грошово-кредитну політику.

Задорнов очолює "Відкриття" із 2017 року. Він вважається "антикризовим" менеджером, саме в цій ролі він і прийшов до банку. У 1990-і роки Задорнов був міністром економічного розвитку – цю посаду він обіймав під час кризи та дефолту 1998 року.

Крім людей, пов'язаних із банком "Відкриття", у списки санкцій потрапили також структури, пов'язані з Костянтином Малофєєвим, зі словом "Царгород" у назві.

Під санкції також потрапили юрособи криптовалютної біржі Vladex – проекту, офіційно записаного на сина Малофєєва. Бі-бі-сі писала, що основу Vladex могла скласти клієнтська база та інфраструктура однієї з найбільших російськомовних бірж Wex – правонаступниці біржі BTC-е, яка впала в 2017 році після арешту в Греції одного з її можливих засновників Олександра Винника на запит ФБК.

Vladex повинен був заробити у 2018 році у Владивостоці, але проект не пішов, а незабаром звалився і Wex разом із майже $450 млрд криптоактивів. Сам Малофєєв завжди заперечував, що мав відношення до Wex.

Нагадаємо, у США готують новий пакет санкцій проти Росії.

Вони насамперед будуть націлені на російський військово-промисловий комплекс, щоб зруйнувати його та ланцюги постачань.

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