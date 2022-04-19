Нові санкції Штатів будуть націлені передусім проти військово-промислового комплексу РФ, - Мінфін США

Про це заявив заступник мніістра США Воллі Адеємо, передає Укрінформ.



"Попри те, що ми надалі застосовуємо жорсткі фінансові санкції проти РФ та її ключових фінансових установ, наступний етап нашої роботи полягатиме в тому, щоби розвалити російську військову машину, шматок за шматком, руйнуючи їхній ВПК та ланцюги його поставок", - наголосив він.



Воллі Адеємо додав, що війна Росії проти України триває значно довше, ніж очікували в РФ, "здебільшого завдяки героїчним зусиллям українського народу та підтримці, яку ми надали". Він зауважив, що окупанти мають відновлювати втрати та поповнювати запаси. Щоб цього не сталося, США намагаються застосовувати санкції й експортні обмеження, позбавити РФ критично необхідних ресурсів і орієнтуватися на аерокосмічну галузь, електроніку й інші сфери, пов'язані з оборонним сектором. За словами Воллі Адеємо, Штати посилюватимуть санкції проти Росії, поки триває війна.

Впродовж найближчого тижня-двох Сполучені Штати оголосять про нові заходи боротьби з ухиленням Росії від санкцій.