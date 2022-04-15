Про це заявив радник президента США Байдена з національної безпеки Джейк Салліван.



"Гадаю, протягом наступного тижня-двох ми отримаємо відомості про тих (країни та організації.- Ред.), хто прагне сприяти ухиленню Росією від санкцій. Причому як усередині РФ, так і за її межами. І вони стануть нашими мішенями", – сказав Салліван.

Нагадаємо, американський журналіст та публіцист, автор книг про розпад СРСР та пострадянську Росію Девід Саттер вважає, що змусити росіян переглянути власні цінності та позицію у світі.

США можуть послабити санкції проти Росії, проте таке рішення буде залежати лише від переговорів Києва та Москви

14 квітня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу оцінив можливість запровадження санкцій проти Росії.

Уряд Австралії запроваджує санкції до 14 російських компаній через війну Росії в Україні.