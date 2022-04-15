США готують нові санкції проти Росії. Каратимуть тих, хто пробує обійти вже запроваджені заборони
Впродовж найближчого тижня-двох Сполучені Штати оголосять про нові заходи боротьби з ухиленням Росії від санкцій
Про це заявив радник президента США Байдена з національної безпеки Джейк Салліван.
"Гадаю, протягом наступного тижня-двох ми отримаємо відомості про тих (країни та організації.- Ред.), хто прагне сприяти ухиленню Росією від санкцій. Причому як усередині РФ, так і за її межами. І вони стануть нашими мішенями", – сказав Салліван.
- Нагадаємо, американський журналіст та публіцист, автор книг про розпад СРСР та пострадянську Росію Девід Саттер вважає, що змусити росіян переглянути власні цінності та позицію у світі.
- США можуть послабити санкції проти Росії, проте таке рішення буде залежати лише від переговорів Києва та Москви
- 14 квітня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу оцінив можливість запровадження санкцій проти Росії.
- Уряд Австралії запроваджує санкції до 14 російських компаній через війну Росії в Україні.
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