Санкції та поразка РФ у війні проти України змусять росіян переглянути свої цінності, - Саттер

Таку думку він висловив в ефірі Еспресо.TV



“Ми повинні ширше розглядати питання Росії, яку залишить після себе Путін. Я розмірковую про це з позиції зміни риторики США, яка дуже змінилась у відношенні до РФ. Я не думаю, що після закінчення бойових дій, санкції з РФ будуть зняті. В умовах, коли РФ продовжує окуповувати територію сусідньої держави, цього точно не станеться. Санкції проти РФ надовго. Захід повинен залишити такий важіль впливу, щоб змусити росіян переоцінити свої можливості та позицію у світі.”, - пояснив Саттер



Саттер наголосив, що Російська Федерація програє у війні проти України. На його думку, це станеться рано, чи пізно та змусить росіян переглянути фундаментальні речі в своїй країні



“Під час Перебудови росіяни показали, що можуть переглядати фундаментальні речі у своїй країні. Ніхто не міг повірити, що вони зможуть відмовитись від комуністичної ідеології. Тому, я вважаю, що ми можемо очікувати на позитивні зрушення в Росії. Попри це, дуже важливо говорити про злочини, які були скоєні.” - додав Саттер



Саттер також зауважив, що такі злочини керівництво РФ скоювало від самого початку свого існування. Зокрема, за словами Саттера, і терористичні акти проти власного народу, за допомогою яких Путін прийшов до влади



“Керівництво РФ скоює злочини не тільки проти своїх сусідніх держав, а й проти власного народу. Саме за допомогою терористичних актів Путін прийшов до влади. Росіяни повинні знати до чого призводить кримінальна влада в країні. І тоді, коли кримінальна влада буде дискредитована, є надія на зміни в РФ.” - додав Саттер





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