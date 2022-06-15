Про це повідомляє "Європейська правда".

До санкційного переліку увійшли громадянин України Станіслав Шевчук, швед Антон Тулін та росіянин Алєксандр Жуковскій.

Шевчук і Жуковскій пов’язані з так званим "Російським імперським рухом". Це крайня ультраправа та монархічна організація, заснована в Санкт-Петербурзі, яка проголошує своєю метою відновлення в Росії самодержавної монархії.

Відомо, що "Російський імперський рух" був причетний до вербування найманців до так званих "ЛНР" і "ДНР". У США та Канаді організацію визнали терористичною.

Як стверджує міністерство фінансів США, "Російський імперський рух" прагнув створити глобальну мережу насильницьких та екстремістських угруповань з метою підриву демократичних процесів

Станіслав Шевчук, за даними відомства, у 2017 році був у США, де прагнув налагодити зв’язки з праворадикальними угрупованнями (про це писали і ЗМІ), а у 2019 році проводив кампанії на підтримку свого руху в Європі.

Алєксандр Жуковскій з 2014 року зібрав понад 200 мільйонів рублів, на які придбав зброю і військове обладнання для бойовиків на Донбасі та "Російського імперського руху", а з лютого 2022 року, коли почалося відкрите вторгнення РФ в Україну, так само збирав кошти для російських військових. Крім того, Жуковскій навчав членів руху методам здійснення терористичних актів та насилля.

Антон Тулін – член неонацистського угруповання "Північний рух спротиву", причетний до серії вибухів у Гетеборзі у 2016 році (тоді ніхто не постраждав). У 2017 році Туліна та ще двох його спільників засудили у Швеції до півтора року позбавлення волі. У ЗМІ писали, що Тулін проходив навчання в центрі "Російського імперського руху".

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