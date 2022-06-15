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Головна Кримінал Терористи та неонацисти. США ввели санкції проти трьох представників російських ультраправих угрупувань

Терористи та неонацисти. США ввели санкції проти трьох представників російських ультраправих угрупувань

15 червня, 2022 середа
18:14
Кримінал Станіслав Шевчук (справа)

Управління з контролю за іноземними активами США в середу додало до санкційного переліку трьох громадян України, Росії та Швеції, двох із яких пов’язують із "Російським імперським рухом"

Про це повідомляє "Європейська правда".

До санкційного переліку увійшли громадянин України Станіслав Шевчук, швед Антон Тулін та росіянин Алєксандр Жуковскій.

Шевчук і Жуковскій пов’язані з так званим "Російським імперським рухом". Це крайня ультраправа та монархічна організація, заснована в Санкт-Петербурзі, яка проголошує своєю метою відновлення в Росії самодержавної монархії.

Відомо, що "Російський імперський рух" був причетний до вербування найманців до так званих "ЛНР" і "ДНР". У США та Канаді організацію визнали терористичною.

Як стверджує міністерство фінансів США, "Російський імперський рух" прагнув створити глобальну мережу насильницьких та екстремістських угруповань з метою підриву демократичних процесів

Станіслав Шевчук, за даними відомства, у 2017 році був у США, де прагнув налагодити зв’язки з праворадикальними угрупованнями (про це писали і ЗМІ), а у 2019 році проводив кампанії на підтримку свого руху в Європі.

Алєксандр Жуковскій з 2014 року зібрав понад 200 мільйонів рублів, на які придбав зброю і військове обладнання для бойовиків на Донбасі та "Російського імперського руху", а з лютого 2022 року, коли почалося відкрите вторгнення РФ в Україну, так само збирав кошти для російських військових. Крім того, Жуковскій навчав членів руху методам здійснення терористичних актів та насилля.

Антон Тулін – член неонацистського угруповання "Північний рух спротиву", причетний до серії вибухів у Гетеборзі у 2016 році (тоді ніхто не постраждав). У 2017 році Туліна та ще двох його спільників засудили у Швеції до півтора року позбавлення волі. У ЗМІ писали, що Тулін проходив навчання в центрі "Російського імперського руху".

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терористи
санкції проти Росії
неонацисти
США
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