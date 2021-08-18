США заберуть з Кабулу так багато людей як можливо, - Пентагон

Про це заявив командувач Об'єднаного командування Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані генерал Марк Міллі, передає пресслужба Пентагону.



Генерал зазначив, що ситуація під контролем, втім військові готові на провокації і відповідатимуть не вагаючись.

За словами генерала, головним пріорітетом США при евакуації будуть власні громадяни.



Втім, Марк Міллі наголосив, що будуть евакуювати тих, хто допомагав США та сподівається на порятунок.



"Ми будемо забирати людей так довго, як зможемо", - сказав він.



Зазначимо, станом на початок 18 серпня США та Британія евакуювали понад 5,6 тис. людей з Кабулу. Евакуаційніборти надсилають Канада, Франція, Туреччина та інші країни.

Україні вдалося евакуювати з аеропорту 79 людей. Це громадяни України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану. З них 8 - громадяни України.