США заблокували резерви Центрального банку Афганістану

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Будь-які активи Центробанку, якими володіє уряд Афганістану в США, не будуть надані "Талібану", – заявив представник адміністрації США.

За даними МВФ, валові резерви банку Афганістану у квітні становили $9,4 млрд.

Вважається, що більшість резервів зберігається у Нью-Йоркському Федеральному резервному банку та інших фінуcтановах США.

"Талібан" перебуває під санкціями США, і, ймовірно, матиме труднощі з доступом до активів Афганістану за кордоном, якщо Вашингтон та його союзники не визнають новий уряд.



США та партнери також можуть блокувати допомогу Афганістану від міжнародних кредиторів.

За даними Світового банку, Афганістан є однією з найбідніших країн світу і сильно залежить від іноземної допомоги, (приблизно це 75% держбюджету).

Нагадаємо, 16 серпня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав світову спільноту не визнавати владу "Талібану" в Афганістані

Пізніше президент Франції Емануель Макрон наголосив, що докладе зусиль, щоб РФ, Європа та США виробили єдину позицію в ООН щодо захоплення влади в Афганістані талібами

Президент США Джо Байден у зверненні до нації заявив, що метою американців в Афганістані було запобігання терактам на території власної країни. Американський лідер також заявив, що США повинні сфокусуватися на контртероризмі, а не на побудові афганської нації.

Канада заявила, що не визнає уряд ісламістів з руху "Талібан" законним.