США заборонили продаж авіаквитків до Білорусі

Про це пише "Радіо Свобода".

Розпорядження базується на рішенні Державного департаменту США яким через розворот білоруським режимм літака Ryanair 23 травня та викрадення журналіста Романа Протасевича та його супутниці Софії Сапєги "в інтересах зовнішньої політики США ухвалили обмежити транспортні зв’язки між США та Білоруссю".

Розпорядження дозволятиме винятки для кожного конкретного випадку, якщо такі поїздки відповідатимуть інтересам США, в тому числі з міркувань гуманітарної чи національної безпеки.

Рішення вважають символічним кроком, оскільки пасажиропотік між США та Білоруссю обмежений.

Раніше влада США оголосила про призупинення дії двосторонньої угоди про повітряні відносини з Білоруссю 2019 року через інцидент із літаком Ryanair.

