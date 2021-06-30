США заборонили продаж авіаквитків до Білорусі
29 червня Мінтранс США видав розпорядження про заборону продажу авіаквитків до Білорусі, включаючи рейси з пересадками
Про це пише "Радіо Свобода".
Розпорядження базується на рішенні Державного департаменту США яким через розворот білоруським режимм літака Ryanair 23 травня та викрадення журналіста Романа Протасевича та його супутниці Софії Сапєги "в інтересах зовнішньої політики США ухвалили обмежити транспортні зв’язки між США та Білоруссю".
Розпорядження дозволятиме винятки для кожного конкретного випадку, якщо такі поїздки відповідатимуть інтересам США, в тому числі з міркувань гуманітарної чи національної безпеки.
Рішення вважають символічним кроком, оскільки пасажиропотік між США та Білоруссю обмежений.
Раніше влада США оголосила про призупинення дії двосторонньої угоди про повітряні відносини з Білоруссю 2019 року через інцидент із літаком Ryanair.
- Нагадаємо, викрадений режимом Лукашенка опозиційний журналіст, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич в "інтерв'ю" білоруському державному каналу "визнав провину" в закликах до протестів у Білорусі.
- Батько Протасевича заявив, що "інтерв'ю" його сина білоруському державному телебаченню є наслідком тортур та катувань, вчинених щодо нього КДБ.
- Мати викраденого режимом Лукашенка журналіста Наталія Протасевич зазначила, що поведінка її сина на "пресконференції" 14 червня - це маска, щоб "врятувати себе, а також життя своєї дівчини".
- 25 червня росіянку Софію Сапєгу і білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича перевели під домашній арешт
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