США заборонили ввезення доларових банкнот до РФ
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден своїм указом заборонив будь-яке постачання доларових банкнот до Росії
Про це йдеться в указі американського президента Джо Байдена, передає Еспресо.TV.
В документі зазначається про заборону на "експорт, реекспорт, продаж або постачання, прямо чи опосередковано, зі Сполучених Штатів або особою Сполучених Штатів, незалежно від розташування, банкнот у доларах США уряду Російської Федерації або будь-якій особі, яка знаходиться в Російській Федерації".
Крім того, цим указом Байден також затвердив раніше анонсовані обмеження імпорту з Росії. Під заборону потрапили імпорт горілки та інших алкогольних напоїв, морепродуктів та алмазів.
-
Нагадаємо, раніше ЄС відключив від SWIFT сім російських банків, а також заборонив експортувати агресору євро.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30.93
-
EUR
Купівля 32.47Продаж 34.4
- Актуальне
- Важливе