США заборонять в'їжджати до країни щепленим російською COVID-вакциною "Спутник V"
З листопада США не пускатимуть іноземців, щеплених від COVID-19 вакцинами, не схваленими Всесвітньою організацією охорони здоров’я
Про це повідомляє Радіо Свобода.
У цьому списку - російський препарат "Спутник V".
Раніше ВООЗ призупинила схвалення вакцини через те, що під час інспекції однієї з фабрик, фахівці не виявили відповідності належним практикам виробництва.
Washington Post пише, що російська вакцина схвалена у 70 країнах, у яких загалом проживає понад 4 мільярди людей. Всього закупили близько 448 млн доз російського препарату.
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