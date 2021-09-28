США заборонять в'їжджати до країни щепленим російською COVID-вакциною "Спутник V"

Про це повідомляє Радіо Свобода.



У цьому списку - російський препарат "Спутник V".



Раніше ВООЗ призупинила схвалення вакцини через те, що під час інспекції однієї з фабрик, фахівці не виявили відповідності належним практикам виробництва.

Washington Post пише, що російська вакцина схвалена у 70 країнах, у яких загалом проживає понад 4 мільярди людей. Всього закупили близько 448 млн доз російського препарату.