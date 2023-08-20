США закликали Китай припинити тиск на Тайвань
Після оголошення Китаю про початок військових навчань поблизу Тайваню Державний департамент США закликав країну припинити тиск на острів і розпочати "змістовний діалог"
Про це пише Reuters.
"Ми закликаємо Пекін припинити свій військовий, дипломатичний та економічний тиск на Тайвань і натомість розпочати змістовний діалог з Тайванем", - сказав представник Держдепу.
Також у заяві відомства зазначається, що США продовжуватимуть уважно стежити за навчаннями Китаю.
- Напередодні, 19 серпня, Китай розпочав військові навчання навколо Тайваню у відповідь на візит віцепрезидента Вільяма Лая до США.
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