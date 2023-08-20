Про це пише Reuters.

"Ми закликаємо Пекін припинити свій військовий, дипломатичний та економічний тиск на Тайвань і натомість розпочати змістовний діалог з Тайванем", - сказав представник Держдепу.

Також у заяві відомства зазначається, що США продовжуватимуть уважно стежити за навчаннями Китаю.