США застерегли Китай від допомоги Росії в ухиленні від санкцій у разі нового вторгнення в Україну
Напередодні зустрічі президентів РФ і КНР Володимира Путіна й Сі Цзіньпіна США застерегли Китай не допомагати Росії уникнути можливих санкцій в разі її нового вторгнення до України
Про це пише Washington Post.
Представник Держдепу Нед Прайс наголосив, що у США та їхніх союзників є "безліч інструментів", котрі можна застосувати "проти іноземних компаній, зокрема в Китаї", які намагаються уникнути санкцій проти Росії.
Нед Прайс зробив цю заяву після того, як на зустрічі з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим очільник МЗС Китаю Ван І підтримав збільшення російської військової присутності у Східній Європі. За інформацією МЗС КНР, китайська сторона висловила "розуміння та підтримку" Росії, й дві країни узгодили свої погляди щодо України.
- Нагадаємо, раніше США закликали Китай використати свій вплив на РФ, щоб не допустити вторгнення в Україну.
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