США застерегли Китай від допомоги Росії в ухиленні від санкцій у разі нового вторгнення в Україну

Про це пише Washington Post.



Представник Держдепу Нед Прайс наголосив, що у США та їхніх союзників є "безліч інструментів", котрі можна застосувати "проти іноземних компаній, зокрема в Китаї", які намагаються уникнути санкцій проти Росії.



Нед Прайс зробив цю заяву після того, як на зустрічі з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим очільник МЗС Китаю Ван І підтримав збільшення російської військової присутності у Східній Європі. За інформацією МЗС КНР, китайська сторона висловила "розуміння та підтримку" Росії, й дві країни узгодили свої погляди щодо України.

Нагадаємо, раніше США закликали Китай використати свій вплив на РФ, щоб не допустити вторгнення в Україну.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb