США просять Китай використати свій вплив на РФ, щоб не допустити вторгнення в Україну
Сполучені Штати закликають Китай використати свій вплив на Росію, щоб не допустити нового вторгнення в Україну
Про це заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд на брифінгу у Вашингтоні.
"Ми закликаємо Пекін використати свій вплив на Москву, щоб закликати до дипломатії, тому що якщо в Україні буде конфлікт, це не буде добре для Китаю. Це матиме значний вплив на світову економіку. Буде значний вплив в енергетичній сфері", - сказала Нуланд.
Речник Держдепу Нед Прайс також повідомив, що напередодні держсекретар Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з главою МЗС Китаю і порушив питання про російську агресію проти України.
"КНР має відносини з Росією, відмінні від тих, які ми маємо з Росією, які відрізняються від відносин, які багато країн світу мають з Росією. Отже, у КНР дійсно є відносини, які дозволять їй використовувати свій вплив у спосіб, який ми сподіваємося бути конструктивним, який ми хотіли б бачити конструктивним", - сказав він.
- Нагадаємо, що Туреччина закликала Україну та РФ знизити напруженість на спільному кордоні.
- Німеччина готова накласти санкції на "Північний потік-2" у разі вторгнення РФ в Україну, - МЗС ФРН.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.6
Купівля 28.6Продаж 28.94
-
EUR
Купівля 31.8Продаж 32.31
- Актуальне
- Важливе