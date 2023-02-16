США застосують уроки з війни в Україні для планування можливої оборони Тайваню, - АР
США застосують уроки з війни в Україні для планування можливої оборони Тайваню у разі нападу Китаю
Про це повідомляє матеріал Associated Press.
Заступник міністра оборони США Кетлін Хікс заявила, що до України скоріше застосовувався підхід "без попереднього розігріву", на відміну від "спланованого підходу, над яким ми працюємо для Тайваню".
"Ми застосуємо уроки (війни в Україні – ред.)", - зазначила представник Пентагону.
Вона уточнила, що висадка морського десанту – найскладніша військова операція. І поповнення запасів буде важко, особливо якщо Китай перекриє доступ до океану. При цьому Пентагон не має можливості завчасно розмістити на Тайвані обладнання, якого він не має. Війна в Україні показала, що жодна західна країна не готова до великого конфлікту із звичайними озброєннями.
- Раніше військові Китаю заявили, що провели другі за місяць бойові навчання навколо Тайваню. 28 їхніх літаків 8 січня залетіли в зону протиповітряної оборони Тайваню. Китай розглядає демократично керований Тайвань як свою власну територію і посилює військовий, політичний та економічний тиск, щоб відстоювати ці претензії.
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Представниця Тайваню у США Біхім Сяо заявила, що вони засвоїли уроки з війни Росії проти України, які допоможуть стримати будь-який напад Китаю або захистити себе в разі вторгнення.
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