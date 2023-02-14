США засудили російського бізнесмена Клюшина за хакерство і шахрайство, ー Reuters

Про це повідомляє Reuters.

Владислав Клюшин, власник московської компанії з інформаційних технологій М-13, яка працювала на російський уряд, був визнаний винним за звинуваченнями у змові та шахрайстві з цінними паперами.

Зазначається, що з п’яти росіян, яких звинувачують у реалізації схеми на суму майже $90 млн, Клюшин єдиний, кого вдалося заарештувати.

Інші четверо залишаються на волі, включаючи Івана Єрмакова, колишнього офіцера російської військової розвідки, який працював у М-13 і розшукується урядом США за ймовірну участь у хакерських схемах з метою втручання в президентські вибори 2016 року та нападів на антидопінгові агентства.

Прокуратура повідомила, що хакери викрадали неопубліковані звіти великих компаній, і, опираючись на отриману інформацію, торгували акціями. Для цього зловмисники зламали мережі двох фірм, які допомагають публічним компаніям подавати звіти до регуляторів цінних паперів США.

З 2018 по 2020 рік хакери викрадали ще не оголошені звіти про прибутки сотень компаній, у тому числі Tesla Inc і Microsoft Corp.

Викрадена фінансова інформація про ці компанії дозволила Клюшину збільшити інвестиції з $2 млн на майже $21 млн. Загалом угрупування з $9 млн отримало майже $90 млн.

Адвокати бізнесмена стверджують, що немає жодних доказів того, що він володів інсайдерською інформацією та був причетним до хакерських атак, а справжньою причиною звинувачення Клюшина називають його зв’язки з російським урядом.